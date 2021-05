Jaka konsola cieszyła się największą popularnością w I kwartale?

Każdy z nas chociaż raz w życiu miał styczność z konsolami do gier. Według najnowszy raportów z pierwszego kwartału to nie PlayStation 5 czy Xbox Series X były najpopularniejszymi wyborami graczy. Koronę zaginęła inna konsola – Nintendo Switch!

Nintendo Switch niekwestionowanym królem pierwszego kwartału

Znany analityk Piers Harding-Rolls, który specjalizuje się w branży gier, przedstawił raport dotyczący sprzedaży trzech najpopularniejszych konsol na rynku. Jak się okazuje bezsprzecznie na pierwszym znalazła się konsola Nintendo Switch. Na drugim miejscu znalazła się konsola PlayStation 5, a podium zamknął oczywiście Xbox Series X/S.

Nintendo Switch, według raportu Piersa Hardinga-Rollsa, w pierwszym kwartale 2021 roku sprzedało się w liczbie 5.86 miliona egzemplarzy. To o połowę więcej niż w przypadku konsoli Sony. PlayStation 5 trafiło do 2.83 miliona użytkowników. Z całej trójki najgorzej sprzedała się konsola Microsoftu. Xbox Series X/S trafił do domów 1.31 użytkowników!

Details here: https://t.co/CPeE0OQnNJ pic.twitter.com/zofQLzCbzr — Piers Harding-Rolls (@PiersHR) May 20, 2021

Popularność handhelda ma swoje wytłumaczenie?

W porównaniu z zeszłym rokiem, popularność konsoli Nintendo Switch wzrosła o 12 procent! Czy tendencja wzrostowa okaże się stała? Trudno to określić. Na dużą popularność konsoli japońskiego producenta miało wpływ na kilka czynników. Przede wszystkim, w ostatnim miesiącu pierwszego kwartału premierę miała nowa odsłona popularnej gry Animal Crossing: New Horizons. Do tego wszystkiego możemy dołączyć sytuację z pandemią, przez którą musieliśmy zostać w domu.

Nintendo Switch było najpopularniejszą konsolą w pierwszym kwartale tego roku.

Głównym powodem popularności Switcha jest problem z dostępnością konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. W sklepach brakuje konsol zarówno japońskiego producenta, jak i giganta z Redmond. Spowodowane jest to słaba dostępnością podzespołów. Przewiduje się, że problem ten utrzyma się do końca tego roku. Zobaczymy sytuacja ta się utrzyma i czy Nintendo Switch w dalszym ciągu będzie tak popularne.