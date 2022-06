W poniedziałek 27.06 przestaje działać TVN i Polsat w DVB-T.

Przejście z DVB-T na DVB-T2 wzbudza ogromne kontrowersje. W poniedziałek, 27.06 przestaje działać TVN i Polsat wszędzie tam, gdzie nie będzie możliwe wdrożenie nowej telewizji naziemnej. OK, przechodzimy na nową technologię – można to zaakceptować i zrozumieć. Ale dlaczego wyjątkiem jest TVP, które nadal będzie działać w ramach DVB-T?

Polska została podzielona na cztery regiony. W poniedziałek zostanie wyłączony ostatni, a co za tym idzie osoby, które nie będą posiadać nowego telewizora lub dekodera wspierającego nowy sygnał DVB-T2 nie zobaczą już TVN, Polsatu, Eska TV, Polo TV i innych stacji nadawanych przez prywatne przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest TVP, o czym pisałem już jakiś czas temu. W skrócie chodzi o to, że został złożony wniosek MSWiA w sprawie obecnej sytuacji na Ukrainie. Dzięki temu, że rząd poprosił o przedłużenie działania kanałów telewizji publicznej, te będą nadal działać w starym standardzie. Podobno chodzi o dostęp do informacji, a wszyscy dobrze wiemy o co chodzi.

Jak widać na powyższej grafice, przełączane są multipleksy MUX-1, MUX-2 oraz MUX-4. Zabrakło MUX-3, w którym nadawane są kanały telewizji publicznej. Tak, TVP będzie działać nadal w standardzie DVB-T aż do końca 2023 roku. W przeciwieństwie do innych telewizji, takich jak:

Polsat, TV4, TV6, Super Polsat, Eska TV, Polo TV, Fokus TV, TVN, TVN 7, TTV, TV Puls, Puls 2, Stopklatka. Według prywatnych telewizji jest to dyskryminacja nadawców komercyjnych i nie sposób się z tym nie zgodzić. Można o tym przeczytać w jednej z wiadomości opublikowanych za pośrednictwem PolsatNews.pl. Jeśli więc nie zmienicie dekodera lub telewizora, pozostaje Wam oglądanie między innymi TVP1, TVP2, TVP Info TVP3, TVP Sport, TVP Historia, TVP Kultura oraz TVP Kobieta.

Z DVB-T na DVB-T2 – po co ta zmiana?

Przede wszystkim chodzi o sieć 5G, która będzie działać w paśmie 700 MHz. Obecnie DVB-T działa w paśmie 470 – 790 MHz, a więc koliduje z rozwojem Internetu 5G. To ciekawe, bowiem jak już wspomniałem, TVP działa na multipleksie MUX-3 i ma zgodę na nadawanie do końca przyszłego roku, jednak i tak pasmo 700 MHz musi być zwolnione do końca czerwca obecnego roku. Fakt, wprowadzenie DVB-T2 to szereg korzyści dla nas, bowiem zyskamy o wiele lepszą jakość obrazu, a przyszłości nawet i dźwięku. Warto przypomnieć, że TVP testowało transmisję w rozdzielczości 4K podczas Finałów Euro 2000. Rzecz jasna to wymaga nowego dekodera i telewizora.

Podsumowując, od poniedziałku przestaje działać TVN, Polsat i wiele innych stacji telewizyjnych. W związku z tym telewizje prywatne wydały wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwiają się faworyzowaniu TVP. I słusznie. To jawna dyskryminacja i uniemożliwienie wielu milionom odbiorców oglądania telewizji innej niż publiczna, która, co tu dużo mówić, ma wiele wspólnego z rządem.

