Na rynku jest tak dużo kamer samochodowych, że ciężko jest wybrać model odpowiadający naszym preferencjom. Jeśli jesteście tymi kierowcami, którzy wymagają najwyższej jakości, powinien Was zainteresować wideorejestrator Prido i9. To nowość na rynku. Patrząc na specyfikację techniczną można śmiało stwierdzić, że mówimy o modelu z górnej półki.

Polską markę Prido znam doskonale. Sprawdzałem wszystkie jej dotychczasowe kamery samochodowe – między innymi model i7 Pro. Prawda jest jednak taka, że przez długą obecność na rynku, klienci wymagali czegoś świeżego – zgodnego z najnowszymi trendami. Dlatego też powstał model Prido i9, czyli topowy wariant dla wymagających. Mówi o tym specyfikacja techniczna i… cena. Zdecydowanie jest to kamera samochodowa z górnej półki. Dlaczego tak uważam? Sami zobaczcie.

Wideorejestrator Prido i9.

Specyfikacja techniczna kamery samochodowej Prido i9

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli (30 FPS), 1090 x 1080 pikseli (120 FPS) Kąt widzenia: 150 stopni Ekran: 3-cale, dotykowy Zasilanie: superkondensator Łączność: GPS, Wi-Fi Sposób mocowania: Przyssawka z uchwytem magnetycznym Dodatkowe informacje: Wi-Fi, WDR, Sterowanie głosowe, Tryb parkingowy, Ostrzeganie przed kolizją, Asystent pasa ruchu, Możliwość dołączenia kamery tylnej. Wideorejestrator Prido i9 – specyfikacja techniczna.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, co otrzymujemy w zestawie. Oprócz oczywiście kamery samochodowej znajdzie się tam przewód USB o długości 3,6 m, instrukcja obsługi, specjalne uchwyty ułatwiające poprowadzenie przewodu, uchwyt magnetyczny wyposażony w moduł GPS oraz instrukcja obsługi. Szkoda, że w tak drogiej kamerze (999 zł według Ceneo.pl) nie ma takich dodatków jak np. adapter USB pozwalający na podłączenie karty microSD do komputera. Chociaż tyle, że ładowarka, którą znajdziemy w zestawie ma dwa porty USB.

Wideorejestrator Prido i9.

Wideorejestrator Prido i9 czyli “rikord widjo”

Zapewne wiele osób ogląda materiały publikowane na kanałach YouTube takich jak Stop Cham. Czasami słyszymy wydawaną komendę głosową “Record wideo”, która sprawia, że nie musimy ręcznie klikać przycisku odpowiedzialnego za “ochronę” ważnego dla nas nagrania przed nadpisaniem. Funkcję tą posiada również wideorejestrator Prido i9. Wystarczy, że powiemy “lock video”, a sprzęt zabezpieczy aktualnie nagrywany materiał.

To oczywiście nie koniec “ciekawostek”, które oferuje ten model. Warto również wspomnieć, że mamy do dyspozycji cztery różne tryby parkingowe. Mowa o klasycznym, poklatkowym, łów-bitrate oraz aktywowanym, gdy czujniki wykryją ruch. Jak to zwykle bywa w przypadku wideorejestratorów, aby tryb parkingowy działał, potrzebna będzie stałe źródło zasilania. W tym przypadku mówimy o Prido HK1, które kosztuje 99 zł.

Wideorejestrator Prido i9.

Informacje na temat kamery samochodowej Prido i9

Wspominałem o tym, że w zestawie nie ma adaptera umożliwiającego szybki podgląd materiałów na komputerze. Alternatywą jest aplikacja, którą instalujemy na smartfonach z Androidem i iOS. Wystarczy połączyć się z kamerą za pomocą Wi-Fi aby szybko pobrać filmy. Możemy również z jej poziomu zmieniać ustawienia kamery.

Producent chwali się, że wideorejestrator Prido i9 został wyposażony w sensor Sony Night View, który nie tylko umożliwia nagrywanie materiałów w rozdzielczości 4K, ale również zapewnia wysoką jakość nagrań niezależnie od warunków atmosferycznych. Mowa także o dobrej jakości po zmroku i w nocy. Czy tak jest? Jeśli uda się nam przetestować kamerę, na pewno Wam pokażę efekt.

Kilka dodatkowych informacji, które również są ważne. Przede wszystkim – najważniejsza według mnie funkcja w kamerach samochodowych czyli GPS. Jest on zintegrowany z uchwytem. Oczywiście, moduł ten łączy się z satelitami aby analizować naszą prędkość oraz lokalizację. To znacznie ułatwia dochodzenie swoich praw. Kolejna rzecz to systemy wsparcia kierowcy ADAS. To oznacza, że kamera poinformuje nas, jeśli opuścimy pas ruchu, bądź za szybko zbliżymy się do samochodu, który jedzie przed nami. Ostatnia rzecz to tryb WDR, który ma za zadanie zoptymalizować jakość filmów w trudnych warunkach. Najważniejsza funkcja to oczywiście uchwycenie w dobrej rozdzielczości rejestracji pojazdu. Czy tak jest? Musimy poczekać na test kamery.

Ile kosztuje wideorejestrator Prido i9?

Wspominałem już, ale przypomnę. Kamera samochodowa została wyceniona na 999 zł. Możecie ją kupić w popularnych elektromarketach oraz na stronie producenta.