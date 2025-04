Prido X8 wjeżdża na drogi. Polacy uwielbiali poprzedni model

Podczas tegorocznego Poznań Motor Show pojawiło się sporo błyszczących fur i motoryzacyjnych zabawek, ale jeden stosunkowo niewielki sprzęt przyciągał wyjątkowo dużo spojrzeń. Chodzi o nowy wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS. I chociaż brzmi to jak kolejny numer z katalogu, to ten model naprawdę ma kilka asów w rękawie.

Wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS.

4K jak z wakacyjnego drona

Zacznijmy od konkretu – kamera z przodu nagrywa w 4K. Serio. Tablice rejestracyjne? Widać dokładnie. Miny kierowców w korku? Też widać (choć nie polecam patrzeć zbyt długo). Tył? FullHD, czyli wystarczająco, żeby złapać każdy zderzak, który zbliża się za bardzo. Dodam tylko, że jesteśmy w trakcie testów tego modelu i muszę przyznać, że zrobił na nas pozytywne wrażenie. O nim jednak „opowiemy” niebawem.

Prido X8 4K Wi-Fi GPS „oferuje” cofanie bez stresu

Tylną kamerę można podpiąć tak, żeby działała jako kamera cofania. Wrzucasz wsteczny i bum, ekranie pojawia się obraz i kolorowe linie pokazujące, gdzie kończy się Twój zderzak, a zaczyna cudzy. Pomaga, zwłaszcza w ciasnych miejskich zatoczkach i przy manewrowaniu między słupkami, którymi „na pewno się zmieścisz”.

Wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS.

Dotykowe lustereczko, powiedz przecie…

Cały ekran to jedno wielkie lusterko z dotykiem. Prido X8 4K Wi-Fi GPS został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 9,66 cala – czyli prawie tyle, co niektóre tablety. Na szczęście można je przełączyć w klasyczny tryb, jeśli masz już dość ekranów w życiu. Obsługa jest błyskawiczna, wszystko działa jak w smartfonie.

Wi-Fi 6 i aplikacja – czyli technologia nie tylko z nazwy

Kto przesyłał kiedyś nagrania z kamery samochodowej, ten wie, że to czasem przypomina wrzucanie filmu na YouTube przez modem z 2005. Tutaj wjeżdża Wi-Fi 6 – przesył działa jak błyskawica, a całość ogarniasz przez appkę na telefonie. Bez kabli, bez kombinowania.

GPS jak czarna skrzynka

W zestawie jest też moduł GPS, który nie tylko informuje i rejestruje to, gdzie jesteś, ale też z jaką prędkością się poruszasz. Przydatne, jeśli trzeba coś udowodnić – na przykład, że nie jechałeś 120 przez osiedle, mimo że ktoś twierdzi inaczej.

„OK kamera, nagrywaj”

Jest też coś dla tych, którzy lubią mówić do sprzętów – sterowanie głosowe. Nie musisz klikać, wystarczy powiedzieć, co ma robić, i działa. Bezpiecznie i wygodnie, zwłaszcza przy jeździe.

Tryby parkingowe – bo nawet jak śpisz, kamera nie śpi

Prido X8 4K Wi-Fi GPS ma trzy opcje „czuwania”: włącza się po wykryciu wstrząsu, robi timelapse z całego postoju albo nagrywa non stop (pod warunkiem, że zasilasz ją specjalnym modułem). Idealne dla tych, którzy nie lubią niespodzianek po powrocie na parking.

Nowy model od Prido to więcej niż zwykła kamera – to mały strażnik, technologiczny szpieg i pomocnik w jednym. A że jeszcze wygląda dobrze i obsługuje się jak smartfon? Cóż, czasem naprawdę warto mieć oczy z tyłu głowy. Albo przynajmniej – na lusterku. Nasuwa się pytanie. Ile ten model kosztuje? Możesz go kupić między innymi za pośrednictwem Media Expert za 649,99 zł. Według mnie cena bardzo rozsądna. Oczywiście, kamerę kupisz również na stronie Prido.pl, a także na Allegro czy w sieci Media Markt.

Wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS.

Dane techniczne Prido X8 4K Wi-Fi GPS

Przednia kamera 4K (3840×2160 px) + tylna kamera FullHD (1080p)

Funkcja kamery cofania z kolorowymi liniami pomocniczymi

Dotykowy ekran 9,66 cala – cała powierzchnia lusterka

Moduł Wi-Fi 6 i aplikacja Prido GO (Android/iOS)

Zewnętrzny moduł GPS – rejestracja prędkości i lokalizacji

Sterowanie głosowe – wygodna obsługa podczas jazdy

Trzy tryby parkingowe (wymagają modułu Prido HK2)

Przy okazji sprawdź nasz test wideorejestratorów Prido Easy.