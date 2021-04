Wielki test klawiatur mechanicznych!

Jak wiele przedmiotów można ująć w jednym teście? Cóż, nie wiem ale mogę Was zapewnić że w tym artykule będziecie mieli co czytać (z resztą nie tylko czytać). Zdecydowałem się bowiem przetestować dla Was garść klawiatur mechanicznych w budżecie od 100 do 400 złotych. Zarówno z rodzimego nam rynku jak i z zagranicy. Zapraszam!

Wstęp oraz lista bohaterów

Myślę, że tłumaczenie czym jest klawiatura mechaniczna oraz jakie dzielą ją różnicę od klawiatur operujących na gumowych kopułach jest tutaj zbędne. Poza tym, dla zainteresowanych zrobiłem już poradnik z tym związany i znajduje się on tutaj. Oczywiście zachęcam do zapoznania się z nim, pomoże on zrozumieć pewne pojęcia wykorzystane w tym tekście. Ująłem tutaj zarówno modele z naszego rynku jak i od naszych zachodnich sąsiadów, ponadto ujęte zostały w zasadzie wszystkie popularne obecnie rozmiary od 60% aż po pełne, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Przejdźmy zatem do listy bohaterów dzisiejszego testu.