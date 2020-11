Klawiatura, nieodzowny element każdego stanowiska komputerowego. Zgodzą się ze mną wszyscy że praca bez niej byłaby na komputerze dość utrudniona. Jedni nie przywiązują do niej wagi „byle była i działała”, inni zaś oczekują czegoś więcej ,a zapewniam że jest w czym wybierać. W tym tekście postaramy się Wam wyjaśnić czym się kierować przy wyborze klawiatury. Pomoże Wam to podjąć właściwą decyzję.

Czym się kierować przy wyborze klawiatury? Praktyczny poradnik. Rodzaje klawiatur

Pojęć dotyczących klawiatur jest całkiem sporo, więc jest co omawiać. Zaczniemy jednak od podstaw, czyli rodzajów. Jest ich kilka, każdy z nich oferuję coś innego i jest skierowany do nieco innej grupy docelowej.

Mechaniczne

Mechaniki to obecnie najczęściej wybierany rodzaj klawiatur. Tańsze niż kilka lat temu. To sprawia, że znacznie szersze grono zainteresowanych może sobie na nie pozwolić. Co ciekawe, pierwsze klawiatury komputerowe zaczęły się pojawiać już w latach 70 i były właśnie „mechanikami”. Przejdźmy jednak do meritum. Jak to działa? Zasada działania opiera się o przełącznik mechaniczny. Zamiast tradycyjnej płytki stykowej z gumową membraną, każdy przycisk operuję na osobnym przełączniku. Przełączniki różnią się między sobą charakterystyką, feelingiem czy nawet głośnością . Tym jednak zajmiemy się później.

Membranowe

Klawiatury znane na pewno wszystkim. Najtańsze i obecnie najbardziej powszechne. Na rynku znajdziemy modele zarówno za 20 złotych jak i 300 w górę. Co odróżnią je od klawiatur mechanicznych? Zasada działania. Te bazują na płytce drukowanej z nałożonymi gumowymi membranami. Ich wciśnięcie powoduje styk na płytce drukowanej. Ot tyle.

Hybrydowe

Długo myślałem, czy ten „rodzaj” klawiatur powinien się tutaj pojawić. Jednak z racji, iż określenie na dobre zadomowiło się na rynku, zaś producenci z przyjemnością nazywają tak swoje klawiatury, warto poświęcić chwilę by wyjaśnić „z czym to się je”. Hybrydowe klawiatury, to nic innego jak wariacja wersji membranowej. Działanie opiera się o ten sam schemat. Dołożone są dodatkowo zwykle do konstrukcji blaszki bądź inne elementy mające imitować klik klawiatury mechanicznej. Za przykład widoczny poniżej posłużył znany zapewne wielu osobom model Razer Ornata.

Optyczne/Opto-mechaniczne

Ten rodzaj klawiatur jest o tyle ciekawy, że formalnie należy do rodziny mechaników. Warto jednak przyjrzeć mu się bliżej. Obecnie z najbardziej znanych producentów wykorzystujących takie rozwiązanie mamy Razera oraz Bloody. Ostatnio dołączył do nich także Corsair. Czym to się cechuję? Reakcja odbywa się poprzez przerwanie wiązki lasera wciskając przełącznik. Takie rozwiązanie jest szybsze niż tradycyjne switche.

Czym się kierować przy wyborze klawiatury? Praktyczny poradnik. Profile klawiatur.

Obecnie wyróżniamy dwa profile klawiatur. Funkcjonują one niezależnie od rodzajów, które przedstawiłem wyżej. To znaczy że występują zarówno w mechanikach, membranach itp. Co my tu mamy więc…

Niskoprofilowe

Klawiatury z niskimi klawiszami. Spotykane głównie w laptopach. Poza klawiszami charakteryzują się także niższym skokiem niż typowe klawiatury. Na zdjęciu poniżej Genesis Thor 420.

Wysokoprofilowe

Standardowe klawiatury znane przez większość, czyli z wysokim profilem. Na zdjęciu poniżej znajduję się HyperX Alloy Core RGB.

Czym się kierować przy wyborze klawiatury? Praktyczny poradnik. Rozmiary klawiatur.

Wyróżnić należy jeszcze rozmiary klawiatur. O co chodzi? Rozmiar definiuje w jak wiele klawiszy wyposażona jest klawiatura. Jeśli chodzi o rozmiary, to te głównie ograniczają się do mechaników, choć da się znaleźć modele membranowe mniejsze niż pełne. Obecnie na rynku wyróżniamy 3 rozmiary.

Klawiatura pełna / 100%

Typowe klawiatury wyposażone w 104 klawisze. Najczęściej spotykane i najpopularniejsze.

TKL (Tenkeyless)

Klawiatura pozbawiona bloku numerycznego. Znajduje się na niej 87 klawiszy. Wymiarowo mniejsza, format coraz popularniejszy właśnie ze względu na swój rozmiar. Na zdjęciu poniżej SPC Gear GK630K.

60%/Compact

Na naszym rynku raczkujący rozmiar, jednak powoli zdobywający popularność. Wyposażona w 61 klawiszy. Są to klawiatury pozbawione bloku F1-F12 oraz strzałek i klawiszy nad nimi. Wszystko odbywa się za pomocą skrótów klawiszowych. Na zdjęciu poniżej Razer Huntsman Mini.

Czym się kierować przy wyborze klawiatury? Praktyczny poradnik – Podświetlenie

Czymże byłaby klawiatura bez wielobarwnego podświetlenia? Pytanie oczywiście sarkastyczne ale coś w tym jest. Podświetlenie stało się standardem do tego stopnia, że trudniej o klawiaturę bez niego niż z nim. Stąd stwierdziłem, że warto poświęcić temu kawałek tekstu. Tym bardziej, że obecnych rodzajów podświetlenia jest aż trzy. Pomijam kwestie tak oczywiste jak RGB i non-RGB.

Punktowe

Każdy przełącznik/klawisz posiada własną diodę, którą można dowolnie skonfigurować. Krótko mówiąc, każdy klawisz może mieć inny kolor.

Strefowe

Podświetlenie w tym typie podzielone jest na kilka stref. Każda z nich może zostać podświetlona na inny kolor. Można też ustawić jeden stały kolor na całą klawiaturę, ale nie ma możliwości zaprogramowania każdego klawisza z osobna. Na zdjęciu poniżej Corsair K55 RGB.

Pełne

Jeden wybrany kolor na całą klawiaturę. Na zdjęciu poniżej Logitech G19.

Czym się kierować przy wyborze klawiatury? Praktyczny poradnik. Typy przełączników

Na pewno spotkaliście się już z określeniami jak „linear”, „tactile” czy „clicky”. Czym są te określenia i do czego się odnoszą? Oczywiście do charakterystyki samego przełącznika, tak się je definiuje. Czym różnią się poszczególne typy?

Linear/Linearne – uchodzą za najcichsze, nie wydają żadnego kliku, a także nie uświadczymy w nich odczucia dotykowego jakie znaleźć możemy w kolejnym typie. Jednak o tym za chwilę. Przykłady to wszelkiej maści czerwone przełączniki (MX Red, Kailh Red itp.).

Tactile/Dotykowe – nie wydają dźwięku kliku, jednak w odróżnieniu do poprzednich dają odczucie w momencie aktywacji. Przykłady to przełączniki brązowe (jak MX Brown czy Gateron Brown).

Clicky/Klikające – najgłośniejsze właśnie ze względu na charakterystyczny klik, który wydają w momencie aktywacji. Ponad to jak przełączniki „dotykowe” dają odczucie, kiedy następuję aktywacja. Przykładami będą wszelkie niebieskie przełączniki (Kailh Blue czy Outemu Blue).

Garść polecanych modeli

Czymże byłby poradnik zakupowy bez kilku modeli, naszym zdaniem wartych uwagi? No właśnie! Zanim jednak przejdziemy do nich, należy wspomnieć, że pojawią się tutaj tylko modele dostępne normalnie na naszym rodzimym rynku. Nie będzie tego wiele, wszak głównym celem całego tekstu miało być wyjaśnienie zasad panujących w świecie klawiatur.

Mechaniczne

Krux Comet/Meteor RGB

Klawiatury z najniższej półki cenowej jeśli chodzi o „mechaniki”. Bazują na przełącznikach Outemu. Są to klawiatury pełne (100%). Znajdziemy w nich strefowe podświetlenie RGB. Ich ceny zaczynają się od około 109 złotych za model Comet oraz 129 złotych za model Meteor. Klawiatury cechują się przyzwoitą jakością wykonania jak na swoją półkę cenową.

Typ: Mechaniczna

Rozmiar: Pełna 100%

Profil: Wysokoprofilowa

Przełączniki: Outemu Brown/Blue

Podświetlenie: Strefowe, RGB

Odłączany kabel: Nie

Podkładka pod nadgarstki: Tak – w modelu Meteor

Krux Comet RGB

Krux Meteor RGB

SPC Gear GK630K

Swoista nowość od Polskiego producenta. Klawiatura bazuję na przełącznikach Kailh Brown/Red/Blue, więc wybór jest całkiem spory. Ponad to posiada odpinany przewód USB-C oraz dwu-stopniowe nóżki. Klawiatura jest solidnie wykonana, cechuję się minimalistycznych designem oraz wielobarwnym podświetleniem RGB obsługiwanym z poziomu klawiatury lub oprogramowania. Warto wspomnieć o dołączonym narzędziu do zdejmowania keycapów czy nasmarowanych stabilizatorach. Jej cena zaczyna się od 219 złotych.

Typ: Mechaniczna

Rozmiar: TKL

Profil: Wysokoprofilowa

Przełączniki: Kailh Red/Brown/Blue

Podświetlenie: Punktowe, RGB

Odłączany kabel: Tak USB-C

Podkładka pod nadgarstki: Nie

SPC Gear GK630K

Modecom Volcano Lanparty 2

Klawiatura owiana legendą w pewnych kręgach ze względu na przełączniki które urosły do miana kultu z nie do końca jasnych powodów. Oczywiście mowa o Gateronach. Posiada odłączany kabel USB-C, dodatkowy port USB z tyłu oraz rolkę do regulacji głośności/podświetlenia. Cechuję się plastikowym topem, podświetleniem RGB, oczywiście punktowym, regulowanym za pomocą klawiatury. Jej cena zaczyna się od 219 złotych.

Typ: Mechaniczna

Rozmiar: TKL

Profil: Wysokoprofilowa

Przełączniki: Gateron Brown/Blue

Podświetlenie: Punktowe, RGB

Odłączany kabel: Tak USB-C

Podkładka pod nadgarstki: Nie

SPC Gear GK550

Kolejna klawiatura naszego rodzimego producenta. Tym razem pełna, z dołączoną podkładką pod nadgarstki. Wykonanie stoi na dobrym poziomie, podkładka mocowana jest magnetycznie, a i warto wspomnieć o keycap pullerze dołączonym do zestawu. Bazuje na przełącznikach Kailh Red/Brown/Blue. Można ją dostać od 269 złotych.

Typ: Mechaniczna

Rozmiar: Pełna 100%

Profil: Wysokoprofilowa

Przełączniki: Kailh Red/Brown/Blue

Podświetlenie: Punktowe, RGB

Odłączany kabel: Nie

Podkładka pod nadgarstki: Tak

HyperX Alloy Origins

Tym razem nieco droższa propozycja z autorskimi przełącznikami HyperX oraz w pełni metalowym case’m i topem. Odłączany kabel USB-C oraz dwu-stopniowe nóżki czynią ją ciekawą propozycją. Warto również wspomnieć o bardzo efektownym podświetleniu. Jej cena zaczyna się od około 400 złotych.

Typ: Mechaniczna

Rozmiar: Pełna 100%

Profil: Wysokoprofilowy

Przełączniki: HyperX Czerwone/Błękitne/Niebieskie

Podświetlenie: Punktowe, RGB

Odłączany kabel: Tak USB-C

Podkładka pod nadgarstki: Nie

Czym się kierować przy wyborze klawiatury? Praktyczny poradnik. Podsumowanie

W ten oto sposób dobrnęliśmy do końca tekstu. Poruszyliśmy najważniejsze kwestie związane z klawiaturami, a nawet i te nieco mniej ważne. W następnym tekście pojawią się polecane klawiatury w każdym budżecie, więc polecamy nas obserwować. Nakreślimy Wam również czym są klawiatury „customowe”. Obserwujcie nas, a tym czasem życzymy trafnego wyboru klawiatury! Jeśli macie swoje ciekawe doświadczenia i propozycje odnośnie klawiatur dajcie o nich znać w komentarzach!