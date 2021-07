Wielki transfer w Ekstraklasie! Piłkarz w końcu spełni swoją obietnicę!

Z obietnicami bywa różnie, zwłaszcza w świecie sportu. Po kilku latach zapowiedzi i zapewnień Lukas Podolski zagra w Górniku Zabrze! Mistrz świata z 2014 roku ma dołączyć do klubu z Zabrza. Przynajmniej tak sugerują wszystkie znaki na ziemi i niebie!

Wielka kariera zbliża się ku końcowi

Przez kilka lat echa możliwość transferu Lukasa Podolskiego nie gasły. Piłkarz zapewniał, że na jakimś etapie zagra w polskim klubie, którego jest fanem. Podolski urodził się w Gliwicach, jednak w wieku dwóch lat przeprowadził się do Niemiec. W tamtej kadrze rozegrał 130 spotkań i strzelił 49 bramek. Dlaczego więc wybrał grę dla reprezentacji Niemiec? Jak przyznał Lukas Podolski, PZPN nie wyraziło zainteresowania jego osobą, dlatego też zdecydował się zagrać dla naszych zachodnich sąsiadów.

Poldi w końcu zagra w Górniku Zabrze!

Przeczytaj także: Messi dostał ofertę z wielkiego klubu! Przenosiny wkrótce?!

I wyszedł na tym bardzo dobrze. Lukas Podolski może popisać się tytułem mistrza świata z 2014 roku, kiedy to Niemcy pokonały po dogrywce Argentynę 1 do 0. Na swoim koncie ma również dwa brązowe medale MŚ i wicemistrzostwo Europy z 2008 roku. W swojej karierze grał w takich klubach jak FC Koeln, Bayern Monachium, Inter Mediolan, Arsenal i Antalayaspor. Wszystko wskazuje na to, że jego ostatnim przystankiem w piłkarskiej karierze będzie Górnik Zabrze.

Lukasz Podolski w końcu zagra dla Górnika Zabrze

Jak podaje włoski dziennikarz Fabio Romano, Lukas Podolski w końcu wraca do domu. Po latach zapewnień w końcu spełni swoją obietnicę. Zawodnik zwiąże się z Górnikiem do 2022 roku, a w Zabrzu pojawi się w środę, gdzie przejdzie testy medyczne.

Okazuje się, że napastnik odrzucił oferty klubów z Meksyku, Brazylii, Turcji i Kataru. Fakt, że zarówno profil klubu na Twitterze, jak i na mediach społecznościowych zawodnika pojawiły się filmiki z koszulkami, które są bardzo do siebie podobne, sugeruje, że cała saga transferu Podolskiego do Górnika wkrótce się zakończy. Numer „10” to numer Podolskiego, a właśnie taki widnieje na filmiku promocyjnym.