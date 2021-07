Messi dostał ofertę z wielkiego klubu! Przenosiny wkrótce?!

Poza rozgrywanymi Mistrzostwami Europy, na drugim końcu świata rozgrywany jest turniej Copa America. Leo Messi wraz z reprezentacją Argentyny powalczy o półfinał tych rozgrywek z Kolumbią. Argentyńczyk ma jednak do podjęcia decyzję w sprawie swojej przyszłości. Gdzie zagra w przyszłym sezonie?

Messi wolnym agentem. Koniec przygody w Barcelonie?

Wraz z początkiem czerwca umowa na linii Messi – Barcelona dobiegła końca, czyniąc zawodnika wolnym agentem. O przyszłości Argentyńczyka spekulowało się już od dłuższego czasu. Kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, które mówiły, że piłkarz chce odejść z FC Barcelony. Swoją karierę w klubie z Katalonii rozpoczął w 2003 roku, gdzie reprezentował barwy trzeciej drużyny. Na Camp Nou zadebiutował zaledwie rok później w wieku 17 lat. Wydaje się, że przyszła pora na zmianę otoczenia.

Czy to był ostatni sezon Argentyńczyka w brawach FC Barcelony?

W barwach pierwszej drużyny FC Barcelony Leo Messi rozegrał łącznie 778 spotkań i we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 672 gole, a przy 305 z nich asystował. Są to kuriozalne liczby, z którymi może jedynie równać się Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk z Barcą zdobył trzy Superpuchary UEFA, osiem Superpucharów Hiszpanii, siedem Pucharów Hiszpanii, trzykrotnie został Klubowym Mistrzem Świata, a trofeum Ligi Mistrzów podnosił czterokrotnie. Na swoim koncie ma także dziesięć mistrzostw kraju. Imponujące CV!

Piłkarski gigant przedstawił piłkarzowi swoją ofertę

Według informacji dotyczących przyszłości Argentyńczyka, w grze pozostają jeszcze dwie drużyny – FC Barcelona i PSG. To właśnie Paryżanie w ostatnim czasie rzekomo przedstawili lukratywną ofertę, która miałaby skłonić zawodnika do przenosin do Parku Książąt. Leo Messi oznajmił jednak, że decyzję o tym, gdzie zagra w przyszłym sezonie, podejmie po zakończeniu się rozgrywek Copa America.

PSG w ostatnim czasie przeszło do ofensywy, jeśli chodzi o wzmocnienia. Kontrakt z drużyną z Paryża podpisał Georginio Wijnaldum, a w najbliższym czasie do Holendra mogą dołączyć Sergio Ramos oraz Gianluigi Donnarumma. Barcelona również wydaje się ubezpieczona na wypadek, gdy Messi zdecyduje się odejść. W ostatnim czasie do klubu z Katalonii dołączyli Sergio Aguero, Memphis Depay i Eric Garcia.

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Messi? Jak obstawiacie?