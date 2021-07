Windows 11. Co jeśli nie spodoba Ci się system? Microsoft odpowiada!

Windows 11 to bardzo gorący temat. Premiera nowego systemu operacyjnego Microsoft pokazała nam, co zaoferuje nowy system. Co w przypadku kiedy nie spodoba nam się nowy system? Czy będzie możliwość powrotu do Windows 10? Microsoft odpowiedział na to pytanie.

Windows 11 da możliwość powrotu do starego systemu

Windows 11 do ogólnego obiegu wejdzie 20 października 2021. To właśnie wtedy wszystkie osoby, które w legalny sposób nabyły system Windows 10, będą mogły zaktualizować system operacyjny w swoim laptopie i komputerze PC. Co w przypadku kiedy „jedenastka” nie przypadnie nam z jakiegoś powodu do gustu? Czy będziemy mogli powrócić do poprzedniej wersji systemu? Takie pytanie pojawiło się na oficjalnej stronie giganta z Redmond.

Odpowiedź przedsiębiorstwa zadowoli wielu użytkowników. Jak podaje Microsoft, każdy użytkownik będzie miał możliwość przywrócenia plików „dziesiątki” i zainstalowania starszej wersji systemu przez okres 10 dni od aktualizacji do Windows 11.

Zainstaluj system już teraz! Jak to zrobić?

Użytkownicy, którzy chcą sprawdzić, jak będzie im się pracować na nowym systemie od Microsoftu, mogą go zainstalować już teraz. Aby to zrobić musimy brać udział w testach systemu Windows (Windows Insiders). Przed zainstalowanie systemu musimy jednak sprawdzić, czy nasz komputer spełnia minimalne wymagania.

Przeczytaj także: Używasz Skype? W Windows 11 już go nie zobaczysz

Do uruchomienia systemu Microsoft potrzebny będzie nam komputer, który pracuje na procesorze o taktowaniu 1 GHz, oferuje 4 GB pamięci RAM oraz minimum 64 przestrzeni na dysku. Karta graficzna powinna obsługiwać DirectX 12 i sterowniki WDDM 2.0 oraz moduł TPM 2.0.