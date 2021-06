Używasz Skype? W Windows 11 już go nie zobaczysz

Rozmowy on-line, praca zdalna, wirtualne konferencje. Od początku pandemii COVID-19 przenieśliśmy do sieci większość aspektów naszego codziennego życia. Jeśli nadal używasz Skype i planujesz w przyszłości zakupić komputer z Windows 11 możesz się mocno zdziwić. Aplikacja zostanie zastąpiona przez Microsoft Teams. Zdziwiony? Ja nie.

Przesiadka na Teams była czymś oczywistym. Nie chodzi mi tylko o popularność aplikacji, bo przecież istnieje alternatywa w postaci Zooma, Discorda i chociażby Messengera. Microsoft planował integrację Teams z Windows 11. Właśnie podczas premiery nowego systemu, która odbyła się kilka dni temu dostaliśmy potwierdzenie tych planów. Tak, to oznacza, że Skype znika z Windowsa. Jeśli używasz nadal tego komunikatora nie martw się. Będzie go można pobrać ze sklepu, aczkolwiek szczerze mówiąc korzystanie z tej przestarzałej, bo mającej już szesnaście lat aplikacji trochę mnie dziwi. Jest wiele innych bardziej rozbudowanych i przede wszystkim bezpiecznych komunikatorów.

Skype nie pojawi się w Windows 11

Jak już wspomniałem, chodzi o fabryczną instalację aplikacji. Microsoft lubi nas „raczyć” wieloma programami, które nie do końca są potrzebne. Czasami aż przykro mi się robi patrząc na to, co posiadają na swoim komputerze użytkownicy. Nawet nie mówię o darmowych antywirusach.

Tak czy inaczej, Microsoft uznał, że Skype jest zbyt przestarzały by miał fabrycznie pojawić się w Windows 11. Zastąpiła go aplikacja Teams, która będzie w pewnym stopniu integralną częścią systemu. Czy to dobrze, czy też źle? Przekonamy się po instalacji najnowszego oprogramowania Microsoftu.

To nie jedyna aplikacja, która zniknie z Windows 11!

Wracając do tematu zainstalowanych wraz z systemem aplikacji, w przypadku „jedenastki” zniknie również między innymi OneNote for Windows 10, Paint 3D a także 3D Viewer.

