Wisła Kraków ma ogromne problemy! Dziś mecz z Cercle Brugge

Wisła Kraków ma ogromne problemy przed dzisiejszym meczem w ramach IV. rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, w którym zmierzy się z belgijskim Cercle Brugge. Czy Biała Gwiazda zdoła udźwignąć te ciężary?

Wisła Kraków ma ogromne problemy, choć pokazała już, że da radę udźwignąć wiele

Wisły Kraków nie powinno być w tej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Krakowska ekipa w poprzednim etapie była praktycznie za burtą, jednak pomimo porażki w pierwszym meczu ze Spartakiem Trnava 1 do 3, Biała Gwiazda wyszła na boisko przy ulicy Reymonta i pokazała charakter.

Biała Gwiazda ma ogromne problemy kadrowe, a dziś mecz z Cercle Brugge!

Regulaminowe 90. minut na domowym stadionie Wisły zakończyło się wynikiem 3:1 dla Białej Gwiazdy, a to oznaczało odrobienie straty z pierwszego spotkania i doprowadzenie do dogrywki. Ta nie wyłoniła zwycięzcy i musiały zrobić to rzuty karne. Podopieczni Kazimierza Moskala ostatecznie wyeliminowali słowacki klub po 14. seriach „jedenastek”.

Ostatnim rywalem na drodze do gry w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy polskiego klubu jest Cercle Burgge. Belgijska drużyna jest faworytem tego spotkania, zwłaszcza że z szeregów Białej Gwiazdy co chwila wypada zawodnik.

Biała Gwiazda osłabiona. Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Cercle Burgge?

Mecz Wisła Kraków – Cercle Brugge rozegrany zostanie dziś o 20:30 przy Stadionie Miejskim im. Władysława Reymonta. Niestety, okazuje się, że Biała Gwiazda nie może liczyć na szczęście. Do listy kontuzjowanych piłkarzy dołączył kolejny, kluczowy zawodnik krakowskiego klubu.

Wisła już raz zszokowała piłkarski świat. Dziś powtórzy ten sukces i przybliży się do awansu?

Od jakiegoś czasu wiadome było, że na murawę podczas dzisiejszego spotkania, nie wybiegną Kacper Duda, Joseph Colley, Gianis Kiakos oraz Dawid Szot. Teraz do tego grona dołączył także Łukasz Zwoliński, który nie zdołał wyleczyć stłuczenia mięśnia.

Mecz Wisła Kraków – Cercle Brugge będzie transmitowany na takich kanałach jak: Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, TV 6, a także w internecie na platformie Polsat Box Go.

Fot. WislaKrakowSA @X

