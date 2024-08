Legia dwa kroki od awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji! Zawodnicy stołecznego klubu zmierzą się dziś z kosowską drużyną FC Drita. Gdzie i o której oglądać na żywo mecz Legia Warszawa – FC Drita?

Legia dwa kroki od awansu do fazy grupowej LKE

Obecność polskich klubów w europejskich pucharach, zwłaszcza w fazie grupowej danego turnieju, cieszy zawsze, nieważne, jakiej drużynie kibicujemy na co dzień. Dzisiejszego wieczora Legia Warszawa będzie mogła wykonać pierwszy krok w kierunku gry w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Legia dwa kroki od awansu. Gdzie oglądać mecz z FC Drita?

Po przejściu walijskiego Caernarfon Town FC, a następnie wyeliminowaniu duńskiego Broendby IF Wojskowi zmierzą się dziś z kosowskim klubem FC Drita. Jest to spotkanie IV. rundy eliminacji do Ligi Konferencji, co w przypadku wygranej w obu meczach, Legia Warszawa awansuje do fazy grupowej tej rozgrywek.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – FC Drita?

Faworytem pojedynku z FC Drita będzie Legia Warszawa. Przeciwnik to podobna półka, co poprzedni rywale stołecznego klubu, a fakt, że Legioniści grają w domu, dodatkowo działa na korzyść podopiecznych Goncalo Feio. Stanowcza wygrana przybliży Wojskowych do upragnionego awansu.

Dziś Legia może wykonać ogromny krok w kierunku fazy grupowej Ligi Konferencji! Fot. Legia Warszawa @ X Legia Warszawa gra z FC Drita. Gdzie oglądać?

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – FC Drita? Początek spotkania został zaplanowany na godzinę 18:00, a transmisja spotkania ma być dostępna na kanale TV4, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1, a także w internecie – na platformie Polsat Box GO.

Źródło: opr. wł.