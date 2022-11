Wojciech Szczęsny zdradził, kiedy zakończy karierę piłkarza!

Wojciech Szczęsny to podstawowy bramkarz reprezentacji Polski i włoskiego Juventusu. Przed nim tegoroczny mundial, jednak w wywiadzie dla TVP Sport wyznał, że są to jego ostatnie Mistrzostwa Świata. Zdradził też, kiedy zakończy zawodową karierę.

Pechowe turnieje Szczęsnego. Czy ten będzie inny?

Wojciech Szczęsny od kilku lat jest podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski. W seniorskiej kadrze rozegrał już 66 spotkań i reprezentował nasz kraj na czterech wielkich imprezach. Niestety, żadna z nich nie była udana dla bramkarza Juventusu.

Dla bramkarza reprezentacji Polski i Juventusu MŚ w Katarze będą piątą wielką imprezą piłkarską w karierze. Czy w końcu będzie mógł zaliczyć ją do udanych?

Podczas Euro 2012, które odbywało się w Polsce i na Ukrainie miał on 22 lata i już wtedy był podstawowym bramkarzem naszej reprezentacji. Podczas spotkania otwarcia z Grecją dostał on jednak czerwoną kartkę, a jego miejsce w bramce zajął Przemysław Tytoń, który nie oddał go do końca turnieju, który Polska zakończyła na fazie grupowej. W Rosji podczas ME 2016 w meczu z Irlandią Północną doznał kontuzji i oddał miejsce Łukaszowi Fabiańskiemu. Kolejne Mistrzostwa Świata w Rosji w 2018 zakończyły się tragicznie dla naszej reprezentacji i m.in. po błędach Szczęsnego wróciliśmy do kraju po fazie grupowej.

W 2021 roku podczas Euro 2020 miało być inaczej. Polska miała wyjść z grupy, jednak tragiczny mecz ze Słowacją, który Polacy przegrali 2 do 1. Szczęsny zaliczył wtedy gol samobójczy (piłka odbiła się od słupka, a potem od niego) i został pierwszym bramkarzem w historii ME, który strzelił „samobója”. Polacy zremisowali z Hiszpanią (1:1), a następnie przegrali ze Szwecją (3:2) i po fazie grupowej pojechali do domu.

Czy tegoroczne MŚ w Katarze okażą się w końcu szczęśliwe dla Szczęsnego? Miejmy taką nadzieję!

Wojciech Szczęsny zdradził, kiedy zakończy karierę!

Przed Mistrzostwami Świata 2022 w Katarze wszyscy fani reprezentacji Polski mają nadzieje, że tym razem turniej będzie o wiele lepszy niż dwa pozostałe. Wszystkim marzy się wynik z Euro 2016, kiedy to Polska doszła do ćwierćfinałów. Turniej zakończył się w serii rzutów karnych w pojedynku przeciwko Portugalii. Od momentu kontuzji w pierwszym meczu na tych mistrzostwach Szczęsny turniej oglądał z ławki rezerwowych.

Wojciech Szczęsny zdradził, kiedy zakończy karierę piłkarza!

Teraz, podczas wywiadu z Jackiem Kurowskim dla TVP Sport Wojciech Szczęsny wyznał, że Mistrzostwa Świata w Katarze będą dla niego ostatnim turniejem o puchar świata. Bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu wyznał również, że w 2026 roku, kiedy odbywać będzie się kolejny mundial, nie będzie grał już w piłkę. Tłumaczył, że wie, że nie będzie czuł wtedy tego „ognia”, z którym gra teraz.

"W 2026 roku nie będę już grał w piłkę" 🙄 36 lat dla bramkarza to przecież nie czas na emeryturę!



Cały wywiad "Oko w oko” @JKurowski z Wojciechem Szczęsnym w sobotę o 20.55 w #tvpsport ⏰ 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎❗ pic.twitter.com/xjoQdXU7KH — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 15, 2022

Źródło: Twitter