Już dziś odbędzie się mecz towarzyski Polska vs Chile, który będzie pierwszym i ostatnim spotkaniem kontrolnym przed Mistrzostwami Świata 2022 w Katarze. Reprezentacja Polski już za 6 dni zagra swój pierwszy mecz na tegorocznym mundialu. Gdzie więc oglądać mecz z Chile?

Jedyny sprawdzian Polaków przed mundialem

Reprezentacja Polski przygotowuje się do mundialu, który w tym roku odbędzie się w Katarze. Czesław Michniewicz wywołał spore zamieszanie niektórymi ze swoich decyzji. Kibice kadry narodowej przede wszystkim nie rozumieli powołania Artura Jędrzejczyka z Legii Warszawa, Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin czy Krzysztofa Piątka z FC Salernitana, kiedy np. Michał Karbownik i Dawid Kownacki, grający na co dzień w Fortunie Dusseldorf i prezentując bardzo wysoki poziom, mistrzostwa świata będą oglądać z domu.

Niektóre z powołań Czesława Michniewicza wywołały spore kontrowersje. Fot. PZPN

Przeczytaj także: Trener Hiszpanii będzie streamował. Zero rozmów z dziennikarzami!

Teraz jednak już nic się nie zmieni, ponieważ PZPN oficjalnie zgłosił wszystkich 26 zawodników, którzy pojadą na turniej. Pojedynek Polska vs Chile będzie jedynym spotkaniem dla naszej reprezentacji przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Katarze. Wiemy jednak, że nie wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji Michniewicza w spotkaniu z południowoamerykańskim przeciwnikiem. Wielu z nich potrzebuje odpoczynku, aby być w 100 proc. zdrowym i gotowym do gry na mundialu.

Gdzie oglądać mecz Polska vs Chile?

Mecz Polska vs Chile będzie dla nas jedynym sprawdzianem przed Mistrzostwami Świata 2022 w Katarze, które rozpoczną się już za cztery dni. 22 listopada Polska rozegra swój pierwszy mecz na mundialu, a przeciwnikiem naszej kadry będzie reprezentacja Meksyku, która prezentuje bardzo podobny styl, co nasz dzisiejszy przeciwnik. Meksyk z kolei rozegra swoje kontrolne spotkanie z naszym przeciwnikiem w barażach o awans do MŚ – Szwecją.

Polska vs Chile. Gdzie i o której oglądać mecz? Fot. PZPN.

Gdzie więc oglądać mecz Polska vs Chile? Spotkanie nie odbędzie się na Stadionie Narodowym, na którym wykryto dość poważną usterkę konstrukcyjną. Mecz rozegrany zostanie na stadionie Legii Warszawa i rozpocznie się o 18:00. Pojedynek będzie transmitowany na kanale TVP 1, stronie internetowej, aplikacji i kanale TVP Sport.

Zdjęcia: PZPN