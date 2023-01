Wybór selekcjonera reprezentacji Polski zbliża się wielkimi krokami. Prezes PZPN zdradził kilka szczegółów, z których wynika, że w grze zostało trzech kandydatów. Kim oni są?

Na kogo postawi Kulesza? Wybór selekcjonera już niebawem

Wybór selekcjonera reprezentacji Polski ma nastąpić do końca stycznia i co chwila w mediach pojawiają się nowe informacje na temat osoby, która miałaby przejąć stanowisko po Czesławie Michniewiczu. Kim ostatecznie będzie nowy trener, o tym przekonamy się już niebawem.

Wybór selekcjonera tuż, tuż. Zostało trzech kandydatów?

W poprzednich tygodniach pojawiło się wiele ciekawych nazwisk, które miałyby przejąć stery reprezentacyjnego statku. Szewczenko, Pirlo, Bjelica, a w ostatnim czasie Ranieri. Kandydatów było wielu, jednak prezes PZPN zdradził, że obecnie prowadzi rozmowy jedynie z trzema szkoleniowcami.

Tylko trzech kandydatów wchodzi w grę

Wybór selekcjonera nastąpi w ciągu kilku następnych dni. Sam prezes Kulesza nie podał konkretnej daty, jednak wiemy, że stanie się to do końca stycznia. Jak podają media, na liście pozostało trzech kandydatów i są To Vladimir Petković, który od 2014 do 2021 prowadził Szwajcarię, Paulo Bento, który ostatnio był selekcjonerem Korei Południowej oraz były znakomity pomocnik i do niedawna szkoleniowiec Aston Villi, Steven Gerrard.

W programie “Sportowy Wieczór” Cezary Kulesza przyznał, że to właśnie z tymi trzema osobami Polski Związek Piłki Nożnej jest najbardziej zaangażowany.

Źródło: TVP Sport