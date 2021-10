X symfonia Beethovena ukończona. Autor? Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja jest przyszłością życia codziennego i każdego dnia się o tym przekonujemy. Beethoven to jeden z najsłynniejszych kompozytorów i pianistów, jakiego widział świat. Ma na swoim koncie napisanie IX symfonii, jednak kolejna, X symfonia Beethovena, nie została przez niego ukończona. To właśnie się stało, a dokonało tego AI.

Jeden z największych muzyków wszechczasów

Ludwig van Beethoven urodził się w grudniu 1770 roku. Stał się on jednym z najpopularniejszych kompozytorów i pianistów muzyki klasycznej. Jego największym dziełem jest XI symfonia. To właśnie kończący utwór fragment wybrano hymnem Unii Europejskiej. Był on wspaniałym muzykiem, a jego życie tylko to potwierdza.

Nie bez powodu okrzyknięto go jednym z największych muzyków wszechczasów. Już w wieku 25 lat uznawano go za wirtuoza. Niestety, nie mógł liczyć na zdrowie, ponieważ z czasem Beethoven zaczął tracić słuch. Jego wielkość potwierdza fakt, że komponował utwory nawet po całkowitej utracie słuchu. Jednak jednym z niedokończonych dzieł twórcy jest X symfonia Beethovena. To jednak się zmieniło, bo sztuczna inteligencja dokończyła dzieło.

Szkice X symfonii Beethovena udostępnione przez Beethoven House Museum.

Sztuczna inteligencja dokańcza dzieło Beethovena

W 2019 roku powołano specjalny zespół ekspertów, którego zadaniem było dokończenie X symfonii Beethovena. Do prac wykorzystano sztuczną inteligencję, a podstawą badań były szkice oraz fragmenty, które po sobie zostawił Ludwig van Beethoven. Cały proces zakończył się właśnie powodzeniem. Po dwóch latach od rozpoczęcia badań, utwór wkrótce zostanie odtworzony po raz pierwszy.

Sztuczna inteligencja dokończenie dzieła oparła na poprzednich dziełach kompozytora, a grupa naukowców kierujących badaniami starała się zrozumieć to, co chciał przekazać kompozytor. Na przestrzeni miesięcy powstawały nowe fragmenty X symfonii Beethovena. Sztuczna inteligencja poradziła sobie tak dobrze, że ani dziennikarze, ani tym bardziej eksperci, nie byli w stanie odróżnić fragmentów napisanych przez Beethovena od tych wykonanych przez AI.

Pierwotnie planowano przedstawić X symfonię Beethovena na 250. rocznicy urodzin kompozytora, jednak to się nie udało. Data ta przesunęła się więc o rok. Na ostateczny wydźwięk symfonii złożyły się wspólne trudy kompozytorów, muzykologów, historyków i sztucznej inteligencji. Niedokończoną symfonię usłyszymy 9 października w Bonn, miejscu urodzenia Ludwiga van Beethovena.

Źródło: The Conversation/ Beethoven House Museum