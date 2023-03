Xbox Series chyba postanowił zawojować rynek urządzeń AGD, ponieważ po lodówce, która swoim wyglądem przypominała konsolę Series X, firma postanowiła wydać na rynek… toster, który wzorowany jest na tej słabszej i mniejszej konsoli Series S.

To żarty, czy jednak realny projekt?

W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widzimy produkt, który swoim wyglądem mocno przypomina konsolę Xbox Series S. Okazuje się, że Microsoft planuje wydać kolejny projekt dla osób, które uwielbiają konsole amerykańskiego producenta lub po prostu kupują tego typu rzeczy. Na grafikach bowiem widnieje toster wzorowany na słabszej z dwójki konsol.

Gdyby nie fakt, że Xbox wydał już wcześniej lodówkę, która łudząco przypominała Series X, to pomyślelibyśmy, że jest to żart, jednak jak podaje insider, który udostępnił informacje na temat tego urządzenia, toster jak najbardziej powstanie, jednak nie ma szczegółów na temat tego, czy będzie on licencjonowany, ponieważ za jego produkcję ma odpowiadać zewnętrzna firma.

Po lodówce przyszła pora na toster wzorowany na konsoli Series S!

Xbox Series Toster naprawdę powstaje

Jak podaje Xbox Squad, toster na pewno powstanie i ma być również licencjonowany! Urządzenie AGD miałoby trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku, jednak konkretnej daty premiery jeszcze nie ma. Oczywiście urządzenie do złudzenia przypomina konsolę Microsoftu, jednak posiada kilka dodatkowych przycisków, które oczywiście odpowiadają za przygotowanie kromek chleba. Tych będziemy mogli przygotować dwie jednocześnie, a toster da nam wybrania jednego z sześciu poziomów przypiekania. Toster ma zostać wyceniony na 60 euro i jest już dostępny w przedsprzedaży dla mieszkańców Belgii oraz Francji.

Xbox Series z kolejnym urządzeniem AGD. Po lodówce przyszła pora na to!

Przedsprzedaż mówi, ze urządzenie rzeczywiście trafi do sprzedaży, ale czy to potwierdza, czy toster rzeczywiście trafi do osób, które go zamówiły? O tym przekonamy się w kilku następnych miesiącach, ale skoro Microsoft wypuścił na rynek mini lodówkę o designie swojej najmocniejszej konsoli, to słuszny byłby ruch wypuszczenia urządzenia przypominającego tę słabszą konsolę. Być może jest to sposób Xboxa na lepszy PR dla swoich konsol?

