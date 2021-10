Xiaomi wprowadza płatności zbliżeniowe w Polsce!

Chiński producent stale rozwija swoje usługi. Wraz z premierą opaski Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, producent z Państwa Środka wprowadza właśnie formę płatności zbliżeniowej w naszym kraju. Taka wiadomość z pewnością ucieszy posiadaczy urządzeń tej marki.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC debiutuje na rynku

Najnowsza opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC to urządzenie, które skierowane jest przede wszystkim do osób aktywnych fizycznie. Urządzenie posiada szereg sportowych funkcji, które pozwolą na monitorowanie naszych postępów. Najważniejszym jednak elementem całego urządzenia jest moduł NFC, który pozwala na m.in. bezproblemowe łączenie się z innymi urządzeniami Bluetooth. Jak się okazuje, jest jeszcze coś więcej.

Xiaomi wraz z premierą Mi Smart Band 6 NFC wprowadza do Polski płatność zbliżeniową. Jest to coś, czego od dawna oczekiwali użytkownicy urządzeń chińskiego producenta. Do m.in. Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay dołącza teraz Xiaomi Pay. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które notorycznie płacą smartfonem. Teraz będzie to jeszcze prostsze, ponieważ będziemy mogli wykorzystywać do tego opaskę. Urządzenie wyceniono na około 250 złotych.

Jak korzystać z nowej usługi?

Płacenie opaską Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC nie jest trudną czynnością. Pierwszym krokiem jest wybranie usługi Xiaomi Pay w aplikacji Mi Fit. Po dodaniu wszystkich informacji dotyczących karty MasterCard wygenerowany zostanie odpowiedni token, który zostanie zainstalowany na urządzeniu. Przed płatnością musimy wybrać daną kartę i wpisać ustawiony w aplikacji kod PIN. To pozwoli na dokonywanie wszelakich płatności za pomocą nowej opaski chińskiego producenta.

Aby uniknąć przypadkowych dokonań płatności, opaskę od Xiaomi wyposażono w funkcję weryfikacji przez użytkownika. Po zbliżeniu do terminala użytkownik zmuszony jest do przesunięcia palcem po ekranie opaski. Gest to sposób na dokonanie bezpiecznej płatności. Pierwszymi użytkownikami, którzy będą mogli cieszyć się z rozwiązania, będą posiadacze kart Mastercard wydanych przez Bank Pocztowy oraz fintechy Zen.com i Curve. Usługa tę wkrótce przyjmą takie banki jak BNP Paribas, Getin Bank, mBank i SGB Bank.