Oglądasz ulubione filmiki, jednak czego byś nie robił, YouTube się zacina. Zgadza się? Wiem co spowodowało problem z YouTube. Źle działa… przez Ciebie. Niestety, tak jest, jeśli jedno przedsiębiorstwo ma monopol na daną usługę, a bądźmy szczerzy – alternatywa dla YouTube nie istnieje.

Wiem dlaczego YouTube się zacina. To Ty zawiniłeś. Dlaczego?

Nie lubisz reklam, prawda? Szczerze? Ja też. A te, które pojawiają się na YouTube są bardzo irytujące. Dlatego też wiele osób szuka rozwiązania, które pomoże w spokoju oglądać YouTube bez reklam. Wiem, nie do końca powinno to tak wyglądać. Przecież tak naprawdę okradamy zarówno platformę jak i twórcę z zarobku. Jeśli nie lubimy reklam, możemy kupić wariant YouTube Premium. Niestety, nie jest tanio. 25,99 zł za miesiąc w abonamencie indywidualnym, 46,99 dla rodziny i ewentualnie 14,99. zł dla studenta skutecznie odstrasza wiele osób od zakupu tej usługi. Alternatywa? Nie do końca odpowiednia. Tak czy inaczej, bardzo dużo osób korzysta z oprogramowania, które pozwala na pominięcie reklam.

YouTube się zacina? Wiem dlaczego masz problem z YouTube. To… Twoja wina.

Przeglądając Reddit możemy znaleźć wiele skarg użytkowników, które dotyczą problemów z YouTube. Internauci żalą się na spowolnienie YouTube. Nie, nie chodzi o słaby Internet ani o problemy z wydajnością komputera. Po prostu Google’owi… nie podoba się to, że unikasz oglądania reklam.

YouTube się zacina? Wiem dlaczego

Popularna platforma tak naprawdę dziś nie ma alternatywy. Jeszcze kiedyś mogliśmy mówić, że jest to Vimeo. Dziś jest to portal komercyjny, raczej skierowany do biznesu. Dlatego też wszyscy korzystają z YouTube. Jeśli przeglądając filmiki, bądź po prostu, “surfując” po tym portalu zauważyłeś, że nie działa on płynnie, najprawdopodobniej wiem co jest powodem.

YouTube się zacina? Problem z YouTube? To… Twoja wina.

Problemem jest… Adblock, czyli technologia, która pozwala użytkownikowi na wyłączenie jakichkolwiek reklam widocznych na różnych stronach internetowych. Aktywacja tego dodatku do przeglądarki sprawia, że nie widzimy uciążliwych grafik, które to przecież są źródłem twórców ale także właścicieli platformy należącej do Google. Jak widać, platforma chce walczyć z osobami, które korzystają z tego dodatku sztucznie spowalniając stronę.

Czy faktycznie tak to działa? Tak! Przeanalizował to jeden z portali. Jeśli tester korzystał z adblocka, filmy wczytywały się bardzo wolno. Mało tego, kiedy chciał uruchomić materiał w trybie pełnoekranowym bądź kinowym, wideo nie ładowało się w ogóle. Jak sobie z tym poradzić? Odpowiedzią jest wyłączenie Adblocka, przejście na Premium bądź zaakceptowanie tego, że oprócz materiału, którym jesteśmy zainteresowani, zobaczymy reklamy.