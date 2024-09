Z TP-Link LiteWave będziesz miał wszystko pod okiem

TP-Link zaprezentował nową serię przełączników PoE z serii LiteWave, która została zaprojektowana z myślą o mniejszych instalacjach, gwarantując stabilność, optymalne działanie i prostotę obsługi przy zachowaniu zaawansowanych rozwiązań zarządzania siecią.

Ekonomiczna i prosta w obsłudze. Taka jest seria TP-Link LiteWave

Masz system monitoringu w swoim domu? Seria LiteWave od TP-Link jest dla Ciebie. Producent przedstawił nowe przełączniki PoE, które świetnie sprawdzają się w elastycznym zarządzeniu siecią w małych środowiskach. Najnowsza seria urządzeń oferuje stabilną pracę, optymalne działanie i stabilność urządzeń PoE. Każde urządzenie z najnowszej linii oferuje solidne wykonanie i prostotę obsługi.

Nowa seria przełączników LiteWave została wykonana z mocnej, metalowej obudowy, co gwarantuje trwałość i niezawodne działanie w codziennych, często trudnych i zmiennych warunkach. Bezwentylatorowa konstrukcja przekłada się na cichą pracę, a system plug&play oznacza, że instalacja najnowszych przełączników od TP-Link jest prosta i bezproblemowa.

Funkcja PoE Auto Recovery przełączniki samodzielnie wykrywają problemy z urządzeniami zasilanymi przez PoE, a następnie automatycznie je restartują, przez co sieć działa w ciągu. Z kolei tryb Extend zwiększa zasięg transmisji PoE do 250 metrów, co daje nam swobodę rozmieszczania urządzeń w różnych miejscach budynku. W celu zabezpieczenia sieci producent zastosował tutaj funkcję izolacji portów, co zapewnia ochronę danych.

Modele z serii LiteWave – czym się wyróżniają?

W najnowszej serii przełączników PoE LiteWave znajdziemy łącznie sześć modeli: LS105LP, LS106LP, LS109P, LS105GP, LS108GP i LS1210GP.

Urządzeniami o najmniejszej liczbie portów są modele LS106LP i LS105LP. Te dwa warianty są idealną opcją dla mniejszych instalacji. W modelu LS106LP znajdziemy sześć portów RJ45 10/100 Mb/s, z czego cztery z nich mają zasilanie PoE+ o łącznej mocy 41W. Z kolei model LS105LP posiada pięć portów, z czego również cztery z nich obsługują PoE+ o łącznej mocy 41W. Wariant LS106LP wyceniono na ok. 140 złotych, natomiast model LS105LP kosztuje ok. 110 PLN.

Najbardziej budżetowe modele z serii, czyli LS105LP i LS106LP. Najbardziej budżetowe modele z serii, czyli LS105LP i LS106LP.

LS109P jest rozwiązaniem dla osób poszukujących mniejszej przepustowości, ale w dalszym ciągu oczekują niezawodnego zasilania PoE. Model ten wyposażony został w dziewięć portów RJ45 10/100 Mb/s, z czego aż osiem portów obsługuje PoE+ i oferuje łączną moc 63 W. Cena tego modelu to ok. 170 złotych.

LS109P wyposażono w dziewięć portów RJ45, z czego osiem wspiera PoE+.

Jeśli szukasz bardziej kompaktowego rozwiązania, to model LS105GP sprawdzi się idealnie. Producent wyposażył go w pięć gigabitowych portów RJ45, z czego cztery obsługują PoE+ z łączną mocą 65W. Idealna opcja dla mniejszych instalacji, które opierają się na stabilności i łatwości instalacji. Model ten wyceniono na ok. 150 złotych.

LS105GP to kompaktowy model z pięcioma portami RJ45, z czego cztery wspierają PoE+.

Osiem gigabitowych portów RJ45 (wszystkie z obsługą PoE+, 62W), oferuje model LS108GP, który pozwala na jednoczesne podłączenie wielu urządzeń przy zachowaniu stabilności sieci. Cena tego urządzenia to ok. 200 złotych.

Wszystkie osiem portów w modelu LS108GP obsługują PoE+.

Najbardziej rozbudowanym modelem przełączników w serii LiteWave jest LS1210GP. Oferuje on dziewięć gigabitowych portów RJ45, z czego osiem obsługuje PoE+ z maksymalnym zasilaniem do 30W na port! Łączny budżet mocy w tym przypadku wynosi 61W, co pozwoli nam na zasilenie wielu kamer IP czy innych urządzeń, które potrzebują stabilnego połączenia. Co więcej, na pokładzie znajdziemy jeden gigabitowy slot SFP umożliwiający niezawodne połączenie z innymi segmentami sieci.

LS1210GP to najbardziej rozbudowany model.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat najnowszej serii przełączników PoE LiteWave, znajdziecie na stronie producenta.

Źródło: opr. wł./info. prasowa