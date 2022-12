Unia Europejska stwierdziła, że nowe domy do ogrzania mają używać tylko pomp ciepła, dodatkowo wprowadzając zakaz kotłów gazowych. Czy to oznacza, że będzie konieczna wymiana centralnego ogrzewania?

To bardzo dziwne. Jeszcze jakiś czas temu wymagano wręcz, by korzystać z kotłów gazowych, a piece na węgiel powinny iść bezpowrotnie do utylizacji. Chodziło, rzecz jasna, o ekologię. Teraz już gaz jest zły i czas przejść na coś… ekologicznego. Mowa o pompy ciepła, które mają wykorzystywać do pracy energię z paneli słonecznych. Brzmi nieźle, ale coś mi tu nie pasuje. Jak technologia, która jeszcze nie tak dawno była ekologiczna, przestała już taką być i wręcz wprowadza się zakaz kotłów gazowych. Idąc tym tokiem myślenia nasuwa się pytanie: kiedy pompy ciepła przestaną być ekologiczne? A może wprowadzony zostanie zakaz ogrzewania domu?

Zakaz kotłów gazowych. Będziesz musiał wymienić piec?

Zakaz kotłów gazowych. O jakie piece chodzi?

Przede wszystkim chodzi o modele, które wykorzystują gaz ziemny. Zakazem objęte będą inwestycje rozpoczynające się w 2027 roku. Od tego czasu każdy budynek ma być ogrzewany z wykorzystaniem pompy ciepła. Kiedyś myślałem sobie, że faktycznie pomysł ten ma sens, skoro jest ekologiczny. Ale teraz już nie wiem. Przecież jeszcze jakiś czas temu piece gazowe również były „zdrowe dla środowiska”. Teraz już nie są. To w końcu chodzi o ekologię czy o biznes?

Dodam tylko, że zakaz kotłów gazowych dotyczy nie tylko nowego budownictwa. Jeśli będziecie chcieli remontować centralnego ogrzewanie w domu po 2030 roku, zapomnijcie, że wstawicie coś innego niż pompę ciepła. Nie i już. No, chyba, że będzie to biogaz, aczkolwiek wydaje mi się, że zezwolenie na ten rodzaj paliwa też będzie miał swój koniec już niebawem. Dlatego firmy, które produkują kotły gazowe, piece na węgiel i inne paliwa stałe, już teraz powinny myśleć o przebranżowieniu się, bo jak tak dalej pójdzie, ich biznes pójdzie na straty.

Zakaz kotłów gazowych. Będziesz musiał wymienić piec?

Czyste powietrze czy biznes?

Sam już nie wiem o co chodzi. Może ktoś z Was wie? Unia Europejska każe nam przestać korzystać z gazu. A przecież ogromne jego złoża mamy pod ziemią. O węglu nie wspomnę. Nasuwa się więc pytanie czy chodzi o biznes czy o czyste powietrze? Obawiam się, że raczej nie o ekologię tu chodzi. Cóż, światem rządzi pieniądz.