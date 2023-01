Zalewski do Zielińskiego – “Zamknij p**dę, ku**a!” [WIDEO]

Napoli mierzyło się z AS Romą. Drużyna z Neapolu wygrała to spotkanie 2:1, a w przerwie meczu doszło do słownej sprzeczki pomiędzy dwójką reprezentantów Polski. Nicola Zalewski niezbyt pięknymi epitetami odpowiedział na zaczepki Piotra Zielińskiego.

Napoli wygrywa z Romą. Zalewski i Zieliński z asystami

SSC Napoli, którego zawodnikami są Piotr Zieliński oraz Bartosz Bereszyński w niedziele zmierzyło się z AS Romą, której barwy reprezentuje Nicola Zalewski. Lider Serie A wygrał z rzymskim klubem 2:1, a popularny “Zielu” zaliczył w tym spotkaniu asystę. Bramka ta padła w 86. minucie.

Młody zawodnik rzymskiego klubu również może pochwalić się tym, że zanotował asystę, która w 74. minucie dała wyrównanie AS Romie. Niestety dla kibiców drużyny z Rzymu, ostatecznie pojedynek ten zakończył się zwycięstwem “Azzurri”, którzy w tym sezonie przegrali tylko jeden pojedynek w Serie A.

Osimhen popisał się fantastycznym uderzeniem, otwierając wynik spotkania. Fot. Napoli

Wybuchowa konfrontacja Polaków w przerwie

Wynik meczu SSC Napoli – AS Roma poszedł w świat, jednak do bardzo niepokojącej konfrontacji doszło w przerwie meczu, kiedy zawodnicy znajdowali się w tunelu. Kamery będące w obecności zawodników zarejestrowały ostrą wymianę zdań, w której udział brał Nicola oraz “Zielu”. Poniżej możecie zobaczyć wideo, na którym słychać niezbyt przyjazną rozmową.

Czego spier***asz?! – krzyknął “Zielu”. Następny jesteś! – odgryzł Nicola.

Mordę zamknij [dalej nagranie staje się niewyraźne] – odpowiedział pomocnik reprezentacji.

Zamknij pi**ę, ku**a! – zakończył młody zawodnik AS Romy.

Obaj zawodnicy wymienili się ostrymi słowami w przerwie meczu.

Powody tak ostrej wymiany zdań nie są znane, jednak wydaje się, że może mieć to związek z dość ostrą grą młodego zawodnika Romy w hitowym spotkaniu z liderem włoskiej Serie A. W trakcie spotkania nie doszło jednak do bezpośrednich sprzeczek obu Polaków.

A tu dlaczego jest takie napięcie na lini Zielu, Zalewski? pic.twitter.com/5vaXSVICFG — Nie_ma_lepszego_od_Wojtka_Szczęsnego (@redgmi) January 29, 2023

Czy były to jedynie zaczepki podyktowane emocjami związanymi z meczem, czy byliśmy świadkami niechęci obu zawodników w stosunku do siebie?

