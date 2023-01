Krzysztof Piątek wróci do byłego klubu? Obecnie polski napastnik jest zawodnikiem Salernitany, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że z Herthy Berlin wykupi go jego były klub i nie mówimy tutaj o Genoi CFC!

Polak nie zachwyca formą strzelecką

Polski napastnik oficjalnie jest zawodnikiem Herthy Berlin, która wypożyczyła go do włoskiej Salernitany. Polak w piętnastu spotkaniach, które rozegrał w tym sezonie w Serie A, zaliczył jedynie trzy gole i dołożył do tego trzy asysty. Nie są to liczby, które powalają, zwłaszcza jeśli mówimy o napastniku.

Przeczyta także: PKN Orlen sponsorem Scuderia AlphaTauri!

Krzysztof Piątek wróci na stare śmieci? Jest taka opcja! Fot. US Salernitana 1919

Jeszcze kilka lat temu napastnik bił się o koronę króla strzelców Serie A, a dziś przypomina cień siebie sprzed lat. Fantastyczna forma strzelecka zapewniła mu transfer do AC Milanu. Pojawiają się informacje o tym, że Piątek wróci do swojego byłego klubu.

Krzysztof Piątek wróci do byłego klubu?

Włoski dziennikarz, Gianluca Di Marzo poinformował, że Krzysztof Piątek znalazł się na celowniku Fiorentiny, której barwy reprezentował w 2022 roku! Dziennikarz podaje, że Salernitana co prawda ma prawo do wykupu zawodnika, jednak jest to mało prawdopodobne. Czy więc Piątek wróci do swojego byłego klubu, w którym strzelił sześć goli?

Fiorentina rozgląda się za zastępcą Arthuro Cabraliego, który boryka się z kontuzją. Klub z Florencji wierzy, że Polak jest w stanie odbudować swoją formę strzelecką, dlatego też ma rozmawiać z Herthą Berlin na temat ściągnięcia napastnika. Obecnie drużyna zajmuje 11. miejsce w tabeli.

Polak wróci do swojego byłego klubu? Fot. US Salernitana 1919

Źródło: Przegląd Sportowy/ Fot. US Salernitana 1919