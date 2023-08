Lech Poznań był bezsprzecznie lepszą drużyną w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA i do Kowna jedzie z zaliczką dwóch bramek. Czy Kolejorz dopełni formalności i wygra z Żalgirisem? Gdzie można za darmo oglądnąć spotkanie Żalgiris vs Lech? O której początek meczu?

Deklasacja rywala z lekkim potknięciem

Pierwsze spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Żalgirisem Kowno na Bułgarskiej pokazało, jak silną na tle przeciwnika drużyną jest zespół Kolejorza. Pierwsza połowa odbywała się pod dyktando gospodarza i już 45. minut po gwizdku pokazało, że ta rywalizacja nie powinna być dla polskiej drużyny żadnym problemem.

Wszystkie trzy gole Lecha Poznań padły już w pierwszych 45. minutach i szczerze mówiąc, wynik ten powinien być ostatecznie wyższy, jednak Kolejorz nie potrafił sfinalizować kilku bardzo groźnych ataków. Przyjezdni z Kowna zdołali odpowiedzieć jednym golem i to bardzo efektownym. Niemniej jednak, zwycięstwo poznańskiego Lecha nie było zagrożone. Czy tak samo będzie w rewanżowym spotkaniu Żalgiris vs Lech Poznań w Kownie?

Radosław Murawski strzelił w pierwszym meczu gola. Czy dziś powtórzy ten wyczyn? Fot. Autor nieznany, Twitter @LechPoznan

Transmisja meczu Żalgiris vs Lech Poznań – gdzie oglądać za darmo?

Pierwsza połowa w wykonaniu Lecha była wzorowa, jednak w drugiej poznaniacy nieco się rozluźnili, co przełożyło się na grę Żalgirisiu, który atakował coraz odważniej. Filip Bednarek ostatecznie skapitulował w 57. minucie, kiedy to Anton Fase popisał się fantastycznym strzałem zza pola karnego. Litewska drużyna miała szanse zniwelować straty, jednak na całe szczęście dla polskiej drużyny nie potrafili trafić do bramki.

Gdzie więc oglądać rewanżowe spotkanie Żalgiris vs Lech Poznań? Mecz rozpocznie się o 18:00 i będzie transmitowany całkowicie za darmo na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej znajdującej się pod tym linkiem.

Żalgiris vs Lech – transmisja meczu za darmo! [LINK]

Źródło: opr. wł./TVP Sport