Darmowa transmisja meczu Ordabasy Szymkent vs Legia Warszawa? Podpowiemy gdzie zupełnie za darmo oglądnąć pierwszy mecz Wojskowych w ramach 2. rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. O której początek spotkania?

Wojskowi rozpoczynają walkę o awans do fazy grupowej LK!

Legia Warszawa rozpocznie dziś swój bój w europejskich pucharach. Stołeczna drużyna w ramach 2. rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA zmierzy się z Ordabasy Szymkent, drużyną z Kazachstanu. Kibice wicemistrzów Polski są głodni sukcesów i awansu do europejskich pucharów, po tym, jak dwa sezony temu ich ulubiona drużyna zajęła 10. miejsce w tabeli i musiała obejść się smakiem europejskiej piłki.

Ordabasy Szymkent vs Legia Warszawa. Darmowa transmisja tutaj! [LINK]

W tym sezonie Legia Warszawa ma jednak szansę na grę w Lidze Konferencji UEFA. Spotkanie Ordabasy Szymkent vs Legia Warszawa rozpocznie przygodę Wojskowych w europejskich pucharach. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Kazachstanie, co nieco utrudni zadanie warszawskiego klubu.

Ostatni występ Ordabasy Szymkent w europejskich pucharach miał miejsce trzy lata temu, kiedy to kazachski zespół przegrał z rumuńskim klubem Botosani FC (1:2) w ramach pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy. Miejmy nadzieje, że Legia Warszawa dziś bez problemu poradzi sobie z kazachskim przeciwnikiem i do domu wróci ze sporym zadatkiem bramkowym.

Gdzie oglądać za darmo mecz Ordabasy Szymkent vs Legia Warszawa? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 i będzie transmitowane zarówno na antenie TVP Sport, jak i w internecie na stronie sport.tvp.pl. Pod tym linkiem oglądniecie spotkanie zupełnie za darmo!

Gdzie oglądać za darmo mecz Ordabasy Szymkent vs Legia Warszawa?

