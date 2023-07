Lech Poznań vs Żalgiris Kowno to spotkanie, które rozpocznie podróż poznańskiego Lecha do Ligi Konferencji. Gdzie oglądać pierwsze spotkanie drugiej rundy tych europejskich rozgrywek zupełnie za darmo? O której początek meczu? Sprawdźmy!

Lech Poznań liczy na powtórzenie sukcesu z poprzedniego sezonu

Poprzedni sezon w europejskich pucharach dla Lecha Poznań był niezwykle udany. Poznańska lokomotywa wyszła z mocnej grupy z drugiego miejsca i niewiele brakowało, a wyprzedziłaby hiszpański Villarreal. Ostatecznie podopieczni Van den Brooma zakończyli swój udział w Lidze Konferencji UEFA na etapie ćwierćfinałów i musieli uznać wyższość Fiorentiny, która doszła aż do finału.

Czy Mikael Ishak poprowadzi Lecha do fazy grupowej LK? Fot. Twitter @LechPoznan

Przeczytaj także: Debiut Polaka w Manchesterze United! Zagrał przeciwko Wrexham!

Teraz wszystko zaczyna się od nowa, a Lech Poznań w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z Żalgirisem Kowno. Spotkanie to zostanie rozegrane przy Bułgarskiej, więc Kolejorz po prostu musi wykorzystać przewagę własnego boiska przed rewanżowym meczem w Kownie.

Lech Poznań vs Żalgiris Kowno – gdzie oglądać mecz za darmo?

Litewska drużyna w poprzednim sezonie zakończyła swój udział w europejskich pucharach na etapie pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Litewski zespół przegrał w dwumeczu ze słowackim MFK Ružomberokiem. Drużyna z Poznania będzie faworytem tego dwumeczu. Lech Poznań vs Żalgiris Kowno zapowiada się bardzo ciekawie.

Gdzie oglądać za darmo mecz Lech Poznań vs Żalgiris Kowno? Spotkanie rozpocznie się o 20:00 i będzie transmitowane w TVP Sport, a transmisja internetowa odbędzie się na stronie sport.tvp.pl, pod tym linkiem.

Mecz Lecha z Żalgirisem będzie transmitowany na TVP Sport i w internecie.

Źródło: opr. wł./TVP Sport, Zdjęcie: Lech Poznań @Twitter