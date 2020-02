Zegarek wodoszczelny na rękę – kilka porad przed zakupem

Sponsored Materiał zewnętrzny

Zegarek na rękę – to atrybut wielu dojrzałych mężczyzn. Kto z nas nie pragnął w dzieciństwie, aby nosić na nadgarstku wodoszczelny zegarek Casio, olbrzymi niczym busola, pełen dodatkowych gadżetów i wskaźników? Obecnie, zegarki na rękę stają się z jednej strony mniej popularne, gdyż ich podstawowe funkcje pełnią dziś telefony komórkowe. Z drugiej strony, zakup zegarka na rękę staje się obecnie coraz bardziej przemyślany, a przez to – zegarek zaczyna odgrywać ważniejszą rolę w opinii ich posiadaczy. Zapraszamy do lektury, z której dowiesz się – jak wybrać idealny zegarek wodoszczelny na rękę oraz na co zwrócić uwagę, aby uniknąć niechcianego zakupu.

Zegarki wodoszczelne – dla kogo i dlaczego?

Wodoszczelność to jedna z najważniejszych cech wielu zegarków na rękę. Bynajmniej – nie dotyczy to wyłącznie osób, które regularnie uczęszczają na basen i pragną swojego zegarka używać także pod wodą.

W wielu przypadkach zegarki wodoszczelne okazują się korzystnym wyborem. Zwłaszcza gdy używamy ich na deszczu oraz w miejscach o ekstremalnie podwyższonej wilgoci. Sytuacje te znają wszyscy fani wypraw górskich oraz przygód na dzikim łonie. Ekstremalna ulewa, wichura, a także przemierzanie górskich potoków, potrafi doprowadzić wiele zegarków na rękę do ruiny.

Z tych powodów, wodoszczelne zegarki męskie na rękę od Kaktus24 cieszą do dziś popularnością. Korzystają z nich zarówno osoby poszukujące zegarków eleganckich, jak i sportowcy, dla których jest on elementem wyposażenia na czas treningu.

O czym warto pamiętać, kupując wodoszczelny zegarek na rękę?

Czym powinien charakteryzować się dobry wodoszczelny zegarek? Przede wszystkim – powinien być wykonany z materiałów wytrzymałych i odpornych na oddziaływanie wody. Do takich należą między innymi stale szlachetne, wykorzystywane zarówno do produkcji bransolety zegarka, jak i jego głównej części.

Szkło, chroniące cyferblat w zegarku, również powinno być wykonane z trwałych materiałów – często korzysta się w tym celu ze szkiełek mineralnych. Głównym zadaniem jest tutaj ochrona mechanizmu przed wodą. W tym celu w zegarkach umieszczane zostają gumowe uszczelki. Warto wspomnieć, że zdarza się, że w wyniku nagłej zmiany temperatury pod szkiełkiem zegarka pojawiają się kropelki wody – jest to zwykły efekt procesu parowania. Woda nie przedostaje się do mechanizmu, ponieważ chronią go przed tym własnie te uszczelki. Wiele osób myli taką sytuację z wystąpieniem wady zegarka, myśląc, że nie jest wodoszczelny. A takim przypadku nie ma powodów do obaw – woda zwyczajnie wyschnie. Niemniej jednak w przypadku zakupu zegarka w Kaktus24 można go odesłać na osuszenie, czego odmawia często nawet oficjalny dystrybutor.

Zazwyczaj, poziom wodoszczelności danego zegarka wyrażany jest w klasie metrów. Najczęściej spotykanymi są: klasa 100 metrów – przy której śmiało można wchodzić z zegarkiem do basenu i nurkować bez butli; oraz klasa 200 metrów – przy której można sobie pozwolić na nurkowanie nawet z butlą. Znajdziemy oczywiście jeszcze zarówno zegarki należące do klasy niższej, jak i wyższej. Im wyższa klasa, tym większy poziom wodoszczelności prezentuje dany zegarek.

Zegarki wodoszczelne dla dzieci

Również najmłodsi korzystają z zegarków wodoszczelnych, z których szeroką ofertą można zapoznać się na stronie firmy Kaktus24. Czym powinien się wyróżniać idealny zegarek dla chłopca? Przede wszystkim – powinien posiadać odpowiednie parametry wizualne, które przyciągną uwagę noszącej go osoby. Zegarki dla młodych mężczyzn są więc często wykonane w wyraźnych, atrakcyjnych barwach, lub ozdobione modnymi motywami, pochodzącymi z gier lub filmów.

Ważny jest także materiał wykonania, który nie powinien powodować przetarć i urazów nadgarstka. Najczęściej wykorzystywane to skóra (materiał, z którego wykonano pasek) oraz tworzywa sztuczne. Ponadto, warto by zakupiony zegarek, dysponował dodatkowymi gadżetami, zwiększającymi atrakcyjność całego urządzenia – podświetlana tarcza, stoper, funkcja drzemki i inne.

fot. materiały prasowe