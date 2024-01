Zgubiłeś się w lesie? Z tym urządzeniem odnajdziesz drogę

Fani survivalu wiedzą, jak ważnym wyposażeniem jest oświetlenie, dlatego też inwestycja w mocną lampkę LED o wysokiej jakości jest bardzo ważna. Jeśli zgubiłeś się w lesie, to lampka Newell EDC Nyks może okazać się twoim wybawieniem. Dlaczego?

Zgubiłeś się? Z lampką Newell EDC Nyks szybko odnajdziesz drogę

W życiu dochodzi do różnych sytuacji i lepiej się w takim przypadku ubezpieczyć, dlatego tez lampka LED Newell EDC Nyks to urządzenie, które może nas uratować w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Urządzenie to należy do zestawu Ekwipunku Dźwiganego Codziennie (skrót EDC, z ang. everyday carry – codziennego noszenia, przyp. red.), dlatego też jest mała, poręczna i niezwykle wydajna!

Ta lekka, ergonomicznie zaprojektowana i przede wszystkim mocna lampka LED oferuje funkcjonalność, która przyda nam się nie tylko podczas codziennego użytku, ale także w przypadku ekstremalnych sytuacji. To istny szwajcarski scyzoryk!

Lampka LED EDC Nyks od Newell to kompaktowe i mocne urządzenie. Fot. Newell Lampka LED EDC Nyks od Newell to kompaktowe i mocne urządzenie. Fot. Newell Lampka LED EDC Nyks od Newell to kompaktowe i mocne urządzenie. Fot. Newell

Nowoczesna, niezawodna i kompaktowa

Lampka Newell EDC Nyks została wyposażona w nowoczesne diody, które mogą zaoferować maksymalny strumień świetlny osiągający 900 lumenów. Jest to świetny wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę niewielkie wymiary tego gadżetu. Lampka oferuje także tryb turbo, w którym to może konkurować ze zdecydowanie większymi urządzeniami tego typu.

Zasięg przy trybie turbo (900 lm) sięga nawet 100 metrów. Fot. Newell

Oczywiście lampka Newell EDC Nysk została zaprojektowana tak, aby żadne warunki nie były jej straszne. Jest odporna na upadki z wysokości do 1 metra, posiada certyfikat IP65 świadczący o jej wodoszczelności, odporności na wilgoć i kurz. Można z niej korzystać zarówno w deszczu, jak i trudnych warunkach terenowych.

Pięć trybów świecenia i sygnalizacja awaryjna

O funkcjonalności lampki Newell EDC Nysk świadczy pięć poziomów jasności. Model ten bazuje na dwóch okrągłych modułach wyposażonych w nowoczesne diody LED, których maksymalny zasięg wiązki to do 100 metrów. Taka specyfikacja gwarantuje precyzyjne oświetlenie terenu. Poziomami jasności możemy sterować za pomocą przycisku umieszczonego na obudowie urządzenia.

Tryb turbo – oferuje 900 lm i sprawdza się w momencie, kiedy potrzebujesz naprawdę mocnego oświetlenia. Jest to moc porównywalna z latarkami taktycznymi;

Tryb mocnego światła – o mocy 650 lm sprawdzi się świetnie podczas oświetlania średniego terenu. W tym trybie latarka zachowuje wydajność bez utraty zasięgu;

Tryb średniej mocy światła – generuje 450 lumenów i jest doskonałym bilansem pomiędzy intensywnością a optymalnym czasem działania na pojedynczym ładowaniu;

Tryb niskiej mocy światła – moc świetlna wynosi tutaj 180 lm i jest to tryb, który sprawdzi się w sytuacjach, kiedy potrzebny jest długi czas działania z zachowaniem odpowiednego poziomu widoczności;

Tryb ekonomiczny – najbardziej podstawowy tryb o mocy 5 lm, który gwarantuje najdłuższy czas pracy na baterii i służyć może np. do czytania map lub oświetlenia namiotu.

Lampka oferuje nie tylko pięć trybów oświetlenia, ale także trzy tryby sygnalizacyjne. Fot. Newell

To jednak nie wszystko, ponieważ lampka Newell EDC Nysk została wyposażona w trzy tryby sygnalizacyjne, które sprawdzą się w awaryjnych przypadkach:

Światło czerwone – do zastosowań taktycznych czy obserwacji, nie zakłóca naturalnej adaptacji oczu do ciemności, zapewniając przy tym samym doskonałą widoczność po zmroku;

Światło czerwone pulsujące – stworzone z myślą o sytuacjach awaryjnych, takich jak np. podczas poszukiwań czy wypadku drogowego, zwiększa widoczność i przyciąga uwagę;

Światło czerwono-niebieskie pulsujące – sygnał awaryjny zwiększający widoczność i gwarantuje ją w trudnych warunkach wpływając na bezpieczeństwo

Źródło: opr. wł./info. prasowe