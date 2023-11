Polska marka Newell zaprezentowała cztery nowe produkty. Są to trzy mocne latarki taktyczne oraz jedna czołowa. Topowy wariant oferuje zasięg wiązki światła na poziomie 154 metrów, a to nie koniec ciekawych informacji o nowościach!

Nowe mocne latarki taktyczne i czołowe w ofercie Newell

Sprawa wygląda tak. Zima nadeszła, a wraz z nią długie wieczory. Jeśli spacerujecie po zmroku, warto wyposażyć się w odpowiedni sprzęt, który skutecznie rozświetli drogę. Newell wprowadza do oferty nowe produkty outdoorowe. Są to trzy mocne latarki taktyczne (FL250L USB-C, FL1000 USB-C, FL1000LUV USB-C) oraz jedna czołowa (HL1000COB USB-C). Nie ukrywam, najmniej zaciekawił mnie model Newell FL1000 USB-C, który cechuje zasięg wiązki światła na poziomie 154 metrów.

Newell ma mocne latarki taktyczne i czołowe. Zasięg 154 m! Latarka taktyczna Newell FL1000LUV USB-C z UV i laserem

Newell FL250L USB-C

Pierwsza z oferty to lekka latarka taktyczna oferuje strumień świetlny na poziomie 250 lm. Użytkownik ma możliwość regulacji mocy w dwóch wariantach. Są także tryby takie jak SOS czy stroboskop. Co ciekawe, możemy dostosować kąt padania wiązki światła w zakresie od 0 do 90 stopni w stosunku do uchwytu. To znacznie ułatwia np. zamontowanie latarki w kieszeni. Jeśli chodzi o jasność, oferuje do 63 metrów zasięgu. Warto zauważyć, że ten model jest odporny na kurz, zachlapania czy upadek z wysokości jednego metra. Akumulator o pojemności 600 mAh ma zagwarantować do 3,5 godziny pracy. Możemy go podładować z wykorzystaniem portu USB-C.

Dane techniczne Newell FL250L USB-C

Strumień świetlny: 250 lm

Natężenie strumienia światła: 1000 cd

Zasięg wiązki światła: 63 m

Czas pracy: małe natężenie światła, 3,5 h, duże natężenie światła: 1,5 h

Czas ładowania: 2-3 h

Mocowanie: magnes, klips

Waga: 64 g

Cena: 179 zł

Newell ma mocne latarki taktyczne i czołowe. Zasięg 154 m!. Latarka czołowa Newell HL1000COB USB-C

Newell FL1000 USB-C

Kolejny model w ofercie polskiej marki wyróżnia się przede wszystkim zasięgiem. Ta latarka taktyczna oferuje zasięg wiązki światła do 154 metrów! Naprawdę świetny wynik. Do tego mamy maksymalny strumień świetlny na poziomie 1000 lm i aż siedem trybów pracy. Na jej obudowie ulokowano także mały panel LED, który pozwala doświetlić jakieś elementy blisko nas. Warto również wspomnieć, że na jednym ładowaniu (akumulator 2600 mAh) może pracować do dziesięciu godzin w trybie latarki i aż do siedemnastu godzin jeśli wybierzemy opcję świecenia za pomocą panelu LED.

Dane techniczne Newell FL1000 USB-C

Strumień świetlny: 1000 lm (boczny panel 250 lm)

Natężenie strumienia światła: 6000 cd

Zasięg wiązki światła: 154 m

Czas pracy: małe natężenie światła, 10 h, duże natężenie światła: 3 h

Czas ładowania: 4-5 h

Mocowanie: magnes, klips

Waga: 118 g

Cena: 229 zł

Newell ma mocne latarki taktyczne i czołowe. Zasięg 154 m! Latarka taktyczna Newell FL1000 USB-C

Newell FL1000LUV USB-C z UV i laserem

Równie ciekawym modelem jeśli chodzi o mocne latarki taktyczne marki Newell jest trzeci wariant. W tym wypadku również mamy mocny strumień świetlny oraz długi zasięg wiązki światła na poziomie 109 metrów. To jednak nie koniec ciekawych funkcji. Warto wspomnieć o tym, że FL1000LUV USB-C posiada wbudowaną diodę UV, która pozwala nam uzyskać wiązkę światła ultrafioletowego. Po co nam się on przyda? Przykładowo poszukiwacz bursztynów będzie mógł je łatwo odróżnić od innych minerałów. To nie koniec! Producent zastosował również wskaźnik laserowy, który także może się przydać w wielu sytuacjach. Warto również wspomnieć o 12-godzinnym czasie pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście, jeśli wybierzecie tryb małego natężenia światła.

Dane techniczne Newell1000LUV USB-C z UV i laserem

Strumień świetlny: 1000 lm

Natężenie strumienia światła: 3000 cd

Zasięg wiązki światła: 109 m

Czas pracy: małe natężenie światła, 12 h, duże natężenie światła: 2 h

Czas ładowania: 3-4 h

Mocowanie: magnes, klips

Waga: 219 g

Cena: 349 zł

Newell ma mocne latarki taktyczne i czołowe. Zasięg 154 m! Latarka taktyczna Newell FL1000LUV USB-C z UV i laserem

Latarka czołowa Newell HL1000COB USB-C

Newell wprowadza do oferty nie tylko mocne latarki taktyczne, ale również latarkę czołową. Zasięg nie jest już tak imponujący jak w przypadku modeli taktycznych, ale raczej nie jest on konieczny w tego typu modelach. Największym atutem jest czas pracy. Ten model może działać nawet przez 20 godzin! Dużym plusem jest opaska z antypoślizgową taśmą, także kąt regulacji nachylenia w zakresie 180 stopni! Warto także wspomnieć o metalowej konstrukcji, która jest odporna na upadki z wysokości dwóch metrów.

Dane techniczne Newell HL1000COB USB-C

Strumień świetlny: 1000 lm

Natężenie strumienia światła: 350 cd

Zasięg wiązki światła: 37 m

Czas pracy: małe natężenie światła, 2,5 h, duże natężenie światła: 20 h

Czas ładowania: 3-4 h

Mocowanie: pasek

Waga: 127 g

Cena: 259 zł

Oczywiście, szczegóły na temat każdego z prezentowanych modeli znajdziecie na stronie producenta. Muszę również pochwalić markę w kwestii gwarancji. W skrócie, na każdy model mamy aż 40 miesięcy gwarancji! Na koniec dodam, że jeśli macie ochotę poczytać o gadżetach, kliknijcie w ten link.