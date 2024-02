La Gazetta dello Sport podaje, że Piotr Zieliński podpisał kontrakt z Interem Mediolan, co oznacza, że od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem klubu z San Siro. Okazuje się jednak, że może ponieść tego poważne konsekwencje, jeśli chodzi o grę w Napoli.

Media potwierdzają przenosiny. Zieliński podpisał kontrakt z Interem

O przenosinach Piotra Zielińskiego do Mediolanu mówi się od kilku tygodni. Polski pomocnik miał zdecydować się na opuszczenie Neapolu, po tym, jak zdawało się, że obecny jeszcze mistrz Włoch nie wiąże z nim planów na przyszłość.

Po polskiego pomocnika w takim przypadku zgłosił się Inter Mediolan. Klub z San Siro według wcześniejszych informacji był niekwestionowanym liderem w wyścigu o piłkarza i był głównym wyborem Polaka. La Gazetta dello Sport podaje, że Piotr Zieliński podpisał kontrakt z Interem, jednak czekają go teraz przykre konsekwencje tego ruchu.

Napoli surowo ukaże Polaka?

Jak podaje włoski dziennik, Zieliński podpisał kontrakt z Interem Mediolan opiewający na kwotę 4,5 miliona euro rocznie i będzie obowiązywał przez trzy lata. W kontrakcie znajdują się także bonus. Mediolański klub miał już również poinformować o tym Napoli. Pojawiają się spekulacje, że obecny klub Polaka mocno go za to ukaże.

Jak sugerują dziennikarze, 29-letni zawodnik zostanie ukarany przez Napoli, i to poważnie. Spekulują oni, że może on zostać usunięty z listy piłkarzy uprawnionych do dalszej gry w Lidze Mistrzów! Do tej pory Zieliński w tegorocznej edycji tych elitarnych rozgrywek rozegrał sześć spotkań, w których strzelił bramkę i zanotował asystę.

Zieliński podpisał kontrakt z Interem. Napoli mocno go za to ukarze. Źródło: Michał Borkowski @X (Twitter)

Źródło: Michał Borkowski @X (Twitter), Fot. SSC Napoli