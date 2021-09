Znajdź swoje wymarzone auto z portalem Autobaza

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Decyzja zapadła: wybieramy używanego pickupa. Nie interesują nas najtańsze egzemplarze — chcemy, by auto spełniało nasze oczekiwania. Ważna jest zatem zatem historia pojazdu, a także jego wygląd, stan i wyposażenie. Jak znaleźć prawdziwe perełki na rynku aut używanych i poznać prawdziwą historię wymarzonego auta? Pomocny może okazać się portal Autobaza.

Pickup jest jednym z bardziej egzotycznych aut na naszych drogach, jednakże posiadacze chwalą sobie ich przedni napęd, a także możliwość efektywnego wykorzystania dużej przestrzeni. Tego typu samochody używane to szansa na własne cztery kółka dla tych, którzy nie potrzebują aut z salonu. Na rynku wtórnym da się znaleźć pojedyncze egzemplarze w niemal idealnym stanie. Niestety często trudno zweryfikować, czy dane auto miało regularnie wymieniane części i płyny eksploatacyjne lub czy nie uległo ono wypadkowi. Aby zweryfikować pewne informacje, powstał portal Autobaza.

Wybieramy używanego pickupa — na co zwrócić uwagę?

Samochody osobowe typu pickup sprawdzisz w portalu portalu Autobaza To auta nieodłącznie kojarzący się z amerykańskimi filmami. Pickup występuje na polskim rynku właśnie w wersji amerykańskiej. Trudno także znaleźć tego typu samochód ze stosunkowo niskim przebiegiem.

Jeśli wybieramy używanego pickupa sprawdzając go na stronie autobaza.pl mamy pewność, że komfort jazdy i inne walory użytkowe będą utrzymywały się na wysokim poziomie, ponieważ nabędziesz pojazd, co do którego stanu będziesz pewien.

Zanim kupisz wymarzone auto wiedz, że masz możliwość odliczenia podatku VAT w całości, jeśli nabywasz ciężarowego pikapa. Popularna „paka” to klasyk na rynku Stanów Zjednoczonych. U nas stopniowo popularność zyskuje np. isuzu pickup. Takie auto w dobrym stanie, niezależnie od tego, czy ma silnik diesla, czy silnik benzynowy, z pewnością zachwyci fana tych nietuzinkowych pojazdów.

Pickupy na rynku aut używanych – co na to portal Autobaza?

Samochody typu pikap drugiej generacji wciąż cieszą się dużym wzięciem wśród kupujących. Jest w czym wybierać — największą popularnością cieszą się te samochody, w których oprócz zabrania trzech osób na przedniej części, zyskasz także lepsze osiągi, niż w przypadku standardowo występujących aut znanych marek.

Dla nabywców pikapów bardzo ważny jest rodzaj nadwozia. W tym aspekcie w dalszym ciągu prym wiedzie Toyota Hilux. Ten model w internecie osiąga zawrotne kwoty. W Polsce cenimy sobie wyjątkowo mocne maszyny.

Jeśli ponad ramową konstrukcję przedkładasz silnik, zwróć uwagę na modele marki Ford. Może Cię także zainteresować Opel Campo. To auto stosunkowo mało popularne, jednak należy pamiętać, że nie tylko słynne modele zasługują na uwagę kupujących.

Sprawdź również nasze testy samochodów używanych.

Samochody używane typu pick up na każdą kieszeń

Coraz większym zainteresowaniem kupujących cieszą się sprzęty do 30 tys. złotych. Sytuacja w ostatnich latach pokazała, że czasem zakup pojazdu warto nieco odłożyć w czasie. W samochodzie spędzamy coraz mniej czasu, przez co pojazdy przestają być niezbędne w każdym domu w kilku egzemplarzach. Dostępność popularnych modeli zwiększa się. Samochodem marki Mercedes, również z dużym silnikiem, jeździ co prawda nieco mniej osób niż wcześniej, jednak dostępne auta sprowadzane z Niemiec pokazują, że kupujący zaczynają lubić eksperymenty. W Europie pojawia się coraz więcej amerykańskich samochodów.

7 Wynik

Każde auto przed ewentualnym zakupem należy dokładnie sprawdzić. Wówczas nie ma możliwości, by nieuczciwy sprzedawca oszukał nas co do przebytych przez nie kilometrów lub wypadków i dużych napraw. Właśnie dlatego powstał nasz serwis.

Oferowane wysokie stawki ubezpieczeń dla kierowców — zwłaszcza tych młodych — to inna sprawa. Rynek ubezpieczeniowy jest bezlitosny dla właścicieli aut z dużym silnikiem. Takie samochody jak chevrolet często spotykają się z bardzo wysokimi stawkami rocznymi, co nawet po rozłożeniu płatności na raty nie satysfakcjonuje ubezpieczonych. Dlatego tak chętnie pozbywają się oni dużych aut. Istnieją jednak na rynku firmy, preferujące auta amerykańskie, co jest ulgą dla kieszeni ich właścicieli.

Aby móc rzetelnie wycenić auto, należy znać jego historię. Jest ona ważna przy wspomnianym wcześniej ubezpieczeniu, podobnie jak ewentualne przeróbki auta. Poszukuj numeru VIN w dowodzie rejestracyjnym, podszybiu, prawym nadkolu, przegrodzie czołowej lub słupku bocznym od strony kierowcy. Czasem znajduje się on również na ramie nośnej przy prawym przednim kole.

Autobaza – poznaj historię swojego auta

Decydując się na zakup auta typu pikap bądź przygotowany na to, że zyskujesz nie tylko środek lokomocji, ale także pojazd do przewożenia nawet całkiem pokaźnych zakupów, a także coś, co poradzi sobie z nawet najmniej sprzyjającymi warunkami na drogach. Jednak nie będziesz mógł w pełni wykorzystać jego możliwości, jeśli będzie wymagał dużych nakładów finansowych lub ciągle będzie przebywał w naprawie.

Nasz serwis na co dzień pomaga w weryfikowaniu aut. Dzięki nam tysiące użytkowników sprawdziło przed zakupem auta, chroniąc się przed oszustwem. Paradoksalnie, 17 cyfr numeru VIN może utwierdzić Cię w wyborze lub sprawić, że zupełnie zmienisz swoje preferencje zakupowe.