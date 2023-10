Jadąc samochodem, czasami lubię słuchać muzyki. Innym znów razem uwielbiam ciszę – wtedy jestem tylko ja i swoje myśli. A jeśli nie jedziesz sam, a np. z gromadką dzieci? Zrób to w samochodzie, a ten chaos, który Cię otacza skutecznie zniknie. Uwierz. O co mi chodzi? Już wyjaśniam.

Zrób to w samochodzie. Później mi podziękujesz.

Wszyscy dobrze wiemy, że czasami dzieci dają popalić. Szczególnie, kiedy nudzą się w samochodzie. Jeśli masz przed sobą długą podróż z dziećmi, zapewne już teraz robi Ci się gorąco na myśl o tym, jaki chaos wprowadzą najmłodsi, kiedy zacznie się nuda. Jest jednak pewne rozwiązanie, które pozwoli na to by ta wycieczka była miła.

Co zrobić by dzieci podróżowały spokojnie? Zrób to w samochodzie.

Dobrze, zatrzymałem Cię już pewną chwilę, dlatego czas opowiedzieć o moim pomyśle. Przede wszystkim, w zależności od tego, ile masz dzieci, będziesz potrzebował kilka urządzeń mobilnych. Sugeruję np. tablet, laptop bądź smartfon. Dzięki niemu będziesz mógł uruchomić dzieciom film lub serial. Tylko co zrobić, gdy nie możesz zapisać ich wcześniej i zostaje tylko jeden z serwisów strumieniujących, jak np. Netflix, Disney czy CDA Premium? Tu wchodzi, cały na biało, sprzęt, który pozwoli Ci na spokojną podróż. Nawet taką, która będzie bardzo długa. Uwierz, dzieci będą jechały w ciszy i nawet nie poproszą o zjazd do McDonald’s.

Jeśli już będziesz miał np. tablet, zamontuj go na specjalnym uchwycie. Czas wykombinować Internet. W tym celu możesz wykorzystać router mobilny ZTE MF79U. Jest to nowość na rynku. Model ten łączy się z siecią za pomocą technologii LTE, a to oznacza prędkości na poziomie 150 Mb/s (pobieranie) i 50 Mb/s (wysyłanie). Mamy więc podstawowe wartości ale uwierzcie – do strumieniowania filmów i seriali sprawdzi się wyśmienicie. Pozostaje Ci tylko wybranie odpowiedniej oferty na internet mobilny i jesteś wygranym w tej ciężkiej sytuacji.

Zrób to w samochodzie. Zamontuj mobilny router ZTE MF79U.

Mobilny router w samochodzie nie tylko, by “uciszyć” dzieci

Taki sprzęt, który zaprezentowałem możemy połączyć przez USB w samochodzie. Jest to konieczne, aby router “dostał” prąd. Kiedy już zacznie działać, taki hot spot udostępni internet dla ośmiu urządzeń jednocześnie. A co, gdy jesteśmy w lokalizacji, gdzie internet nie działa tak, jak powinien? W przypadku słabego połączenia możemy wybrać zewnętrzne anteny TS9, które można podpiąć do routera. Jakość sygnału LTE będzie znacznie lepsza. Co ciekawe, w routerze znalazło się także miejsce na karty pamięci microSD o pojemności do 32 GB.

Wspominałem, że przede wszystkim jest to “deska ratunku” dla osób, które chcą umilić podróż najmłodszym. Taki hot spot faktycznie będzie dobrą opcją, aby udostępnić Internet do tabletu, na którym będzie wyświetlana bajka. Warto jednak dodać, że router taki jak ZTE MF79U sprawdzi się rewelacyjnie dla osób, które np. są przedstawicielami handlowymi. Dla nich Internet to podstawowe narzędzie pracy. Aby nie kombinować z próbą przygotowania hot spota z naszego smartfonu, wystarczy kupić taki mobilny router (koszt około 170 zł) i mieć dostęp do sieci w samochodzie ale i nie tylko. Przecież taki sprzęt łączy się przez USB 2.0, więc możemy go wszędzie zabrać ze sobą.

Gdzie kupić taki router? Producent sugeruje cenę wynoszącą 169 zł, ale widziałem już kilka ofert sklepów w innych, delikatnie lepszych cenach. Tak czy inaczej, odsyłam do porównywarki cenowej, gdzie znajdziecie najlepszy wariant dla siebie.