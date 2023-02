Internet mobilny 5G w 2023. Który wybrać? Sprawdziłem oferty.

Jaki wybrać internet mobilny 5G w 2023 roku? Sprawdzam oferty popularnych dostawców. Znajdziesz tu propozycje dla klientów prywatnych. U kogo jest najkorzystniej? Przekonajmy się!

Oczywiście, aby móc w pełni wykorzystać możliwości sieci 5G musicie wyposażyć się w odpowiedni router lub modem. Niestety, takie urządzenia nie należą do najtańszych. Przykłady? Obecnie testuję rozwiązanie firmy AVM – chodzi o Fritz!Box 6850 5G. Bardzo fajny router, ale kosztuje aż 2800 złotych. Czy da się taniej? Oczywiście. ZTE posiada w swojej ofercie model MC888 Pro za 1650 zł. Dziś jednak nie zajmiemy się routerami, a samymi kartami SIM i ofertami dla klientów prywatnych.

Który internet mobilny 5G w 2023 jest najszybszy?

Czy warto inwestować w internet mobilny 5G? Według mnie tak. Prędkości, jakie można rozwinąć w przypadku najnowszej generacji są naprawdę dobre, a wręcz porównywalne z łączem kablowym. Mało tego, widać już po dostawcach, np. T-Mobile, że sieć 3G jest sukcesywnie wyłączana, a za jej miejsce trafi LTE i 5G. Wracając do pytania: który internet mobilny 5G w 2023 roku jest najszybszy? Zdecydowanie Plus. Skąd takie wnioski? Wystarczy sprawdzić wyniki, jakie udostępnił portal Speedtest.pl.

Sieć Plus podczas czterech tysięcy testów uzyskała średnią prędkość pobierania na poziomie 139,3 Mb/s. Na drugim miejscu uplasował się Play ze znacznie gorszym wynikiem: 74 Mb/s (tu taże mówimy o czterech tysiącach testów). Trzecie miejsce zajmuje Orange z rezultatem na poziomie 66,7 Mb/s, a na czwartym miejscu mamy T-Mobile z wynikiem wynoszącym równe 60 Mb/s. Aby nie przedłużać, sprawdźmy jakie oferty na internet mobilny 5G w 2023 roku mają dla nas operatorzy.

Jaki internet mobilny 5G w 2023 roku wybrać?

W dalszej części artykułu znajdziecie oferty, jakie są dostępne na dzień dzisiejszy wśród operatorów. Niektórzy z nich korzystają z z zasięgu dużych sieci, jak np. w przypadku Lajt Mobile, który korzysta z infrastruktury Plusa. Kolejna ważna rzecz, o której musicie pamiętać podczas wyboru operatora to mapa zasięgu 5G. W przeciwnym razie może okazać się, że kupicie usługę, z której tak naprawdę nie skorzystacie.

lajt mobile

Sieć komórkowa lajt mobile nie należy do tych największych w naszym kraju korporacji, ale pamiętajcie – z mniejszymi firmami łatwiej się czasami dogadać. Dostawca wykorzystuje zasięg sieci Plus, co może okazać się kluczowe jeśli chodzi o wybór operatora. Warto również zauważyć, że firma nie posiada stacjonarnych punktów, co z jednej strony może być dla kogoś wadą, a z drugiej – przynajmniej według mnie – ogromną zaletą.

To, co wyróżnia lajt mobile na tle konkurencji to bardzo prosta i konkretna oferta. Przede wszystkim, decydując się na internet mobilny z tej sieci, nie podpisujemy umowy na czas określony. Możecie ją wypowiedzieć wtedy, kiedy uznacie to za stosowne. A jak wygląda to cenowo? Całkiem korzystnie. Przynajmniej ja tak uważam.

100 GB w dzień (od 8:00 do 1:00) + 200 GB w nocy (od 1:00 do 8:00) – 39,99 zł miesięcznie

Warto dodać, że musicie zapłacić aktywację, która kosztuje 29 zł. Jeśli chcecie kupić pełny pakiet tj. rozmowy i internet, mamy możliwość wyboru abonamentu, który kosztuje 49,99 zł, zakładając, że mówimy o ofercie nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz 100 GB internetu w dzień i 200 GB w nocy. Jeśli nie jest wam potrzebna tak duża “wartość”, można za 29,99 zł miesięcznie wybrać ofertę z 60 GB internetu. Jeśli dojdzie do sytuacji, że np. “zabraknie” wam internetu, możecie za 40 zł dokupić analogiczny pakiet, czyli 100 GB dostępne w dzień i 200 GB w nocy. Zyskujecie więc wtedy za 79,90 zł 200 GB w dzień i 400 GB w nocy.

Jeśli chodzi o sam zasięg, w moim przypadku faktycznie bezbłędnie działała sieć 5G. Pierwsze użycie karty SIM jest bardzo proste – wkładamy ją do telefonu lub routera i tak naprawdę po chwili możemy korzystać z internetu. Nie zauważyłem żadnych spadków prędkości czy zasięgu. Zdecydowanie widać, że w moim regionie (Stalowa Wola), sieć Plusa jest stabilna i mocna.

NETIA

NETIA, podobnie jak Lajt Mobile wykorzystuje zasięg sieci Plus, a więc zyskujemy całkiem rozsądną prędkość w praktycznie każdym zakątku Polski. Oczywiście, przed wyborem pamiętajcie, że trzeba sprawdzić jak wygląda mapa zasięgu 5G w przypadku Waszej okolicy. W tym przypadku firma oferuje kilka rozwiązań, które mogą wybrać klienci. Mowa między innymi o ofertach na czas określony i nieokreślony.

30 GB – 30 zł miesięcznie w ofercie na czas nieokreślony

100 GB – 55 zł miesięcznie w ofercie na czas nieokreślony

500 GB – 100 zł w ofercie na 24 miesiące

1000 GB – 200 zł w ofercie na 24 miesiące

Jeśli obecnie korzystacie z oferty innego dostawcy internetu i chcielibyście przenieść się do NETIA, możecie skorzystać z promocji, która gwarantuje Wam darmowy dostęp przez pierwsze trzy miesiące. Dodatkowo, klienci decydujący się na 2-letnią umowę otrzymują od firmy dostęp do TIDAL-a, który będzie aktywny przez dwa lata, a więc przez cały okres zobowiązania.

Kolejną propozycją, którą ma dla klientów NETIA jest wariant z routerem OPPO 5G CPE T1a. Jak wygląda to cenowo?

500 GB – 130 zł w ofercie na 24 miesiące (nowy numer)

1000 GB – 230 zł w ofercie na 24 miesiące

Jeśli dobrze wnioskuję, brzmi to całkiem rozsądnie, bowiem za router płacicie 720 zł, a jego wartość w sklepie to 1200 zł. Dodam jeszcze, że opłata aktywacyjna w NETII kosztuje 49 zł.

T-Mobile

Analizując ofertę T-Mobile miałem spory problem. Zacznijmy od tego, że w moim regionie 5G nie do końca może pochwalić się dobrą dostępnością. Fakt, znalazłem miejsce, w którym sieć ta jest dostępna, jednak “w znikomych ilościach”. Tak czy inaczej, oferta sieci jest dość skomplikowana. Wydaje mi się, że operator doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że 5G nie jest jeszcze aktywna w wielu miejscach, dlatego bardziej chwali się zasięgiem LTE. Mało tego, zdziwiłem się, bo firma wprost oferuje internet z ograniczeniami prędkości. No nic, sami zobaczcie.

Możecie kupić internet mobilny, bądź internet domowy LTE + 5G. Zacznijmy od pierwszego rozwiązania.

40 GB – 20 zł (umowa na 24 miesiące)

60 GB – 30 zł (umowa na 24 miesiące)

100 GB – 40 zł (umowa na 24 miesiące)

I tutaj warto zauważyć, że chodzi o dostęp w technologii 3G i 4G/LTE. Nie jest to internet reklamowany jako 5G, aczkolwiek takowy również można znaleźć w ofercie T-Mobile. Przejdźmy więc do tych propozycji. Warto je rozważyć, ponieważ dostawca oferuje prawdziwie nielimitowany dostęp do internetu. Plusem jest również to, że nie ma opłaty aktywacyjnej.

prędkość do 30 Mb/s – 60 zł (umowa na 24 miesiące)

prędkość do 60 Mb/s – 70 zł (umowa na 24 miesiące)

prędkość do 90 Mb/s – 90 zł (umowa na 24 miesiące)

Co ciekawe, można wybrać opcję na 12 miesięcy i… otrzymujecie wtedy te same warunki. Jest to jednak oferta internetu domowego. Jeśli odejdziecie np. na 500 metrów od wspomnianej strefy, prędkość transmisji spada do, uwaga, 512 kb/s. Jeśli więc planujecie czasami zabierać ze sobą kartę SIM, nie ma sensu interesować się taką ofertą.

Mobile Vikings

Sieć Mobile Vikings wykorzystuje zasięg sieci Play. Warto więc od razu sprawdzić czy w waszym regionie będziecie mogli z niej korzystać. W przypadku tego operatora mamy do dyspozycji dwie opcje. Najważniejsze jest to, że nie ma umowy na czas określony – chcecie zmienić operatora, nie ma problemu, zmieniacie.

Dodam również, że jeśli zależy wam faktycznie na dostępie 5G, musicie wybrać zakładkę “oferta subskrypcja”, a nie “internet mobilny”. Pamiętajcie również o tym, że w przypadku sieci Mobile Vikings, jeśli wykorzystacie dany pakiet, po prostu przestanie on działać i musicie czekać do końca trwania okresu rozliczeniowego. Ewentualnie można wpłacić środku na saldo karty SIM i korzystać w rozliczeniu bieżącym, gdzie 1 Mb kosztuje 1 gr, a więc 1 GB to koszt 10 zł i 24 gr.

60 GB – 35 zł (pierwsze 3 miesiące koszt wynosi 17,50 zł)

80 GB – 45 zł (pierwsze 3 miesiące koszt wynosi 22,50 zł)

Jak już wspominałem, nie ma tu umowy na czas określony. Chcecie zrezygnować – rezygnujecie. Jedyna rzecz, na którą warto zwracać uwagę to to, że trzeba pilnować tego, ile jeszcze zostało wam GB w ramach danego okresu rozliczeniowego.

Plus

Sieć Plus bardzo mocno chwali się tym, że oferuje klientom dostęp do 5G. Ba, analizując stronę firmową widzimy, że jest to przecież lider tej technologii. Operator również nawiązuje do raportu o którym wspominałem, z którego wynika, że Plus oferuje najszybszy internet mobilny. Może i najszybszy, ale sprawdźmy, jak wygląda oferta dla użytkowników prywatnych.

30 GB – 30 zł miesięcznie (w ramach oferty zyskujemy Disney+ przez rok)

90 GB – 40 zł miesięcznie (tu również otrzymujemy na rok Disney+)

120 GB – 50 zł miesięcznie (Disney+ przez dwa lata)

250 GB – 75 zł miesięcznie (Disney+ przez dwa lata)

500 GB – 100 zł miesięcznie (Disney+ przez dwa lata)

1000 GB – 200 zł miesięcznie (Disney+ przez dwa lata)

Należy dodać, że umowa trwa dwa lata, natomiast aktywacja kosztuje 30 zł. Jeśli przechodzimy od innego operatora możemy liczyć na 3 miesiące gratis. Jeśli natomiast będzie to nowy numer, operator daje nam pierwszy miesiąc za darmo.

Orange

Nie ukrywam, Orange ma mocno skomplikowaną ofertę jeśli chodzi o 5G. W skrócie, nie ma po prostu czegoś takiego jak internet mobilny, są natomiast usługi, które oferują internet, rozmowy oraz SMS-y i MMS-y. Dlatego to właśnie nim musimy się przyjrzeć. Zacznijmy od Orange Flex, czyli oferty bez zobowiązań.

30 GB – 30 zł (w ramach usługi dostajemy nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i media społecznościowe)

45 GB – 35 zł (j.w.)

80 GB – 50 zł (j.w.)

150 GB – 80 zł (j.w.)

O co tak naprawdę chodzi? Przede wszystkim, jeśli jesteście fanami takich mediów społecznościowych jak Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, a nawet Telegram czy WhatsApp nie będziecie musieli się martwić o transfer danych, bowiem Orange “daje nam” nielimitowany dostęp. Mało tego, mocno zaskakuje temat połączeń i SMS-ów oraz MMS-ów w Unii Europejskiej. One również są “bezpłatne”. Inaczej w przypadku internetu – tu otrzymujemy od 5,76 GB do 15,34 GB w zależności tego, jaką ofertę wybierzemy.

Jest jeszcze jedna oferta, ale nie jestem pewien, czy jest to internet mobilny 5G czy jednak “mówimy” o LTE. Być może ktoś będzie mógł mnie poprawić w komentarzach.

10 GB – 9,99 zł (lub 19,99 zł jeśli wykorzystamy dodatkowe 10 GB)

50 GB – 39,99 zł (lub 49,99 zł jeśli wykorzystamy dodatkowe 10 GB)

250 GB – 59,99 zł (mamy również dodatkowe 250 GB w tym 50 GB poza strefą domową)

Jak widać, chodzi tu raczej nie o internet mobilny z dostępnością wszędzie, a przede wszystkim o usługę stacjonarną. Należy również dodać, że jeśli zamawiamy ofertę bez urządzenia, możemy rozwiązać umowę bez jakichkolwiek kar w dowolnym momencie.

Otvarta

Kolejny operator korzystający z sieci Plus. Co ciekawe, w przypadku Otvarta, możemy wybrać internet mobilny 5G z dynamicznym lub stałym adresem IP, który dodatkowo może być publiczny lub prywatny. Należy również dodać, że Otvarta oferuje klientom bezterminową umowę oraz eSIM. Ja jednak przedstawię ofertę dynamicznego adresu IP, gdyż większość z Was nie potrzebuje tej drugiej opcji.

10 GB – 19,90 zł

100 GB w dzień + 200 GB w nocy (od 00:00 – 08:00) – 44,99 zł

200 GB w dzień + 200 GB w nocy – 79,99 zł

500 GB – 99,99 zł

Bardzo przejrzysta oferta. Czy warto z niej skorzystać? Musicie sami zdecydować, aczkolwiek pamiętajcie – przede wszystkim sprawdźcie jak wygląda mapa pokrycia 5G w waszym regionie.

NJU Mobile

NJU należy od Orange, więc trzeba spodziewać się pokrycia 5G właśnie z tej sieci. W przypadku oferty internetu mobilnego 5G macie tak naprawdę jedną opcję, aczkolwiek mocno rozbudowaną dla… lojalnych klientów. W skrócie, im dłużej jesteście w NJU, tym więcej GB otrzymujecie. Dodatkowo warto dodać, że jeśli nie skorzystacie z usługi, nie zapłacicie ani złotówki, a w przypadku, gdybyście chcieli zrezygnować, nie obowiązuje was żadne ograniczenie czasowe, gdyż podpisujecie umowę bezterminową.

60 GB – 29 zł

Przy okazji przedstawię, jak wygląda sprawa z pakietem danych, w zależności od tego, jak długo będziecie w NJU.

po pół roku od podpisania umowy – 120 GB

po roku – 150 GB

po dwóch latach – 180 GB

Jaki internet mobilny 5G w 2023 roku wybrać? Wnioski

Przechodzimy do podsumowania tego artykułu. Jak widzicie, wszystko zależy od tego, jak wygląda pokrycie mapy 5G w waszym rejonie. Dlatego też nie ma tutaj konkretnej odpowiedzi jaki internet mobilny 5G w 2023 roku wybrać. Każdy z dostawców może zaproponować klientowi coś zupełnie innego. W niektórych przypadkach będzie to dobry stosunek ceny do liczby gigabajtów, w innych z kolei atrakcyjna oferta urządzeń, które przecież są niezbędne w przypadku korzystania z internetu mobilnego. Czym ja bym się kierował podczas wyboru? Z pewnością pierwszą rzeczą byłaby mapa pokrycia. Druga w kolejności byłaby prędkość – tutaj, cóż, nie ma co się oszukiwać, Plus według wielu testów (w tym i moich) potwierdza swoją “wyższość” nad konkurentami. Czy to się zmieni w przyszłości? Kto wie, być może.

Oczywiście, nie chcę tutaj sugerować, by wybrać tego, a nie innego operatora. To Wasza indywidualna opinia. Przez wiele lat korzystałem z T-Mobile i również byłem zadowolony, jednak trochę przeszkadzało ograniczenie związane z prędkością. Największym plusem tego operatora jest nieograniczony pakiet internetu. Tak naprawdę tylko T-Mobile oferuje taką opcję. Wybierając internet mobilny 5G w 2023 roku pamiętajcie również o tym, by właśnie przeanalizować, jak duże pakiety danych są wam potrzebne. Najlepiej wybrać wariant wyższy niż wasze zapotrzebowanie aby w przyszłości nie doświadczyć sytuacji związanej z ograniczeniem prędkości przez przekroczenie transferu.