Zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 FUEL. Szybko, łatwo i sprawnie!

Nakładanie miedzianych przewodów uziemiających i elementów ogrodzeń jest bardzo męczącą i wymagającą pracą, dlatego też z pomocą przychodzi zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 FUEL. Co ważne, jest to urządzenie bezprzewodowe oferujące długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu!

Zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 FUEL wchodzi na rynek

Większość osób, które mieszkają w domach, czy posiadają działki prędzej, czy później musi je ogrodzić. Nie tylko, aby wyznaczyć granice swojej posiadłości, ale również trzymać niechcianych intruzów z daleka. Nawijanie miedzianych przewodów na słupek i montaż elementów ogrodzeń jest bardzo męczącą i wymagającą pracą, która potrafi wycisnąć z człowieka siódme poty. Zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 FUEL oraz ocynkowane ogniowo zszywki 9 GA temu zapobiegną.

Akumulatorowy zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 FUEL sprawi, że praca podczas montowania ogrodzenia będzie sześciokrotnie szybsza. Co ciekawe, z urządzenia mogą korzystać także monterzy linii elektromagnetycznych. To potwierdza, jak wielofunkcyjnym i wydajnym urządzeniem jest urządzenie. Do pracy wystarczy jedna tylko jedna ręka! Urządzenie jest lekkie, łatwe do manewrowania i proste w obsłudze!

Zszywacz M18 FUEL od MILWAUKEE to szybkie i łatwe do manewrowania urządzenie do stawiania ogrodzeń i linii elektromagnetycznych!

Urządzenie jest wydajne, wytrzymałe i kompatybilne z systemem M18!

Zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 Fuel to bezprzewodowe urządzenie, które wyposażono w akumulator M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah. Bateria ta pozwala na wbicie do 600 zszywek na jednym ładowaniu! Urządzenie jest w stanie wytrzymać bez ładowania cały dzień pracy. Na pokładzie znajdziemy także ręczną blokadę spustu, która zapobiega niezamierzonemu lub nieprawidłowemu wystrzeliwaniu zszywek. Producent zastosował tutaj opatentowany przez siebie mechanizm sprężyny azotowej zapewniający optymalną siłę wymaganą do wbijania zszywek, niezależnie od twardości materiału.

Zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 FUEL to nie jedyna nowość w ofercie producenta, ponieważ MILWAUKEE wprowadza do swojej oferty także zszywki ocynkowane ogniowo 9 GA, które zostały opracowane z myślą o zszywaczu M18 FUEL. Dostępne są one w trzech rozmiarach – 40, 45 i 50 mm. W celu zapewnienia doskonałego trzymania w materiale przez długi czas producent pokrył zszywki kolczaste powłoką ocynkowaną i zakończył je rozbieżnymi ostrzami. Specjalna korona typu diamond crown pozwala zarówno na montaż drutu o zwiększonej średnicy, jak i małych elementów plastikowych. Zszywki 9 GA, z racji wykonania z ocynku ogniowego mają zwiększoną odporność na korozję!

Zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 FUEL. Szybko, łatwo i sprawnie! Zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 FUEL. Szybko, łatwo i sprawnie! M18 FUEL jest kompatybilny z całą linią narzędzi pracujących w systemie M18!

Warto podkreślić, że nowy zszywacz do ogrodzeń MILWAUKEE M18 FUEL jest kompatybilny z całą linią narzędzi pracujących w systemie M18! System ten cechuje się wyjątkową wydajnością oraz został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających profesjonalnych użytkownikach elektronarzędzi. Dlatego też znajdziemy w nim bezszczotkowy silniki POWERSTATE, AKUMULATOR REDLITHUM, oraz oprogramowanie REDLINK PLUS, które gwarantuje ponadprzeciętną moc.

M18 FUEL™ Zszywacz do ogrodzeń (M18 FFUS-302C)

Działa wyłącznie ze zszywkami ogrodzeniowymi MILWAUKEE® 9 GA ocynkowanymi ogniowo (sprzedawane oddzielnie)

Oświetlenie diodowe LED powierzchni roboczej

Klips umożliwiający zawieszenie na pasku (możliwość montażu z obu stron narzędzia)

Beznarzędziowe usuwanie zaciętych zszywek

Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania

Automatyczny wyłącznik Dry-Fire zabezpieczający urządzenie przed pracą z pustym magazynkiem

Drugi mechaniczny przełącznik blokady spustu

Oznaczenia głębokości wbijania zszywek

Możliwość precyzyjnego ustawiania zszywek

Zszywki 9 GA

Pojemność magazynka: 45

Waga z akumulatorem M18 HB3: 5 kg

Zszywki ogrodzeniowe ocynowanie ogniowo 9GA MILWAUKEE®

Dostępne w 3 długościach: 40 mm – 4932480358 45 mm – 4932480359 50 mm – 4932480360

Zszywki kompatybilne WYŁĄCZNIE z M18 FUEL™ zszywaczem do ogrodzeń

Źródło: MILWAUKEE