1300 zł na OC? Otomoto zapłaci za ubezpieczenie auta. Zobacz

Fajnie byłoby dostać 1300 zł na OC, prawda? Nie musi ta opcja zostać w Twojej “strefie marzeń”, ponieważ OTOMOTO Pay może zapłacić za ubezpieczenie Twojego samochodu. Jest jeden mały haczyk, ale nie musi to być problem, o ile jesteś w gronie osób, które planują… zakupy.

1300 zł na OC? OTOMOTO Pay i partnerzy zapłacą za ubezpieczenie Twojego auta.

Ubezpieczenie OC to coś, co musi zapłacić każdy posiadacz samochodu. Nie ma innej opcji. Lepiej nie spóźnić się z jego opłatą, bo kary za brak OC w 2024 są horrendalnie wysokie. Na szczęście, popularny portal ogłoszeniowy OTOMOTO wraz z przedsiębiorstwem udzielającym kredyty Cofidis oraz porównywarką ubezpieczeń Punkta mają dla kierowców bardzo fajną propozycję. Już domyślacie się o co chodzi? Wyjaśniam. Jeśli kierowca zdecyduje się na skorzystanie z kredytu na samochód w kwocie od 18 do 100 tysięcy złotych, może liczyć na dopłatę do OC samochodu w kwocie wynoszącej maksymalnie 1300 zł. W sumie, fajna opcja, prawda?

1300 zł na OC od OTOMOTO. Jak dostać?

Średnie OC w czwartym kwartale ubiegłego roku wynosiło 812 zł. Mowa o danych, które udostępnia porównywarka ubezpieczeń Punkta. Z kolei OTOMOTO Pay na podstawie badania informuje, że aż 41% osób narzekało na wysokość składki OC, z kolei 42% biorących udział w badaniu analizowało wysokość składki jeszcze przed zakupem pojazdu. To bardzo rozsądne podeście. Dzięki temu nie będziemy zaskoczeni tym, ile zapłacimy za obowiązkowe ubezpieczenie OC tuż po zakupie auta. Idźmy dalej. Według analiz porównywarki Punkta, które są oparte o średnie wyceny OC na samochód z ubiegłego roku sprawa wygląd jasno. Jeśli klienci faktycznie zdecydują się na kredyt, praktycznie w każdym przypadku (96%) mogą liczyć na pełne pokrycie ubezpieczenia.

Jak to wygląda? Osoba, która skorzysta z finansowania OTOMOTO Pay będzie mogła wykorzystać voucher na ubezpieczenie, który jest wydawany wraz z zakupem auta, które udziela Cofidis. Jest to wspomniane 1300 zł na OC, które otrzymają wszyscy, którzy skorzystają z kredytu do 31 lipca 2024 roku. Warto wspomnieć, że należy zmieścić się w zakresie 18 – 100 tysięcy złotych. Wspomniany voucher trzeba wykorzystać w Punkta w przeciągu 90 dni od jego otrzymania.

Voucher 1300 zł na OC i AC od OTOMOTO Pay

Jeśli wyliczenia OC będą jednak wyższe niż 1300 zł, które przekazuje OTOMOTO Pay, klient dopłaci jedynie nadwyżkę. Rozsądny “deal”, prawda? Idźmy dalej, bo na tym nie koniec. Jeśli składka OC nie przekroczy 1300 zł, a będziecie chcieli wykupić również AC, istnieje możliwość “dofinansowania” w ramach wspomnianego vouchera. Przykładowo, składka OC wyniesie 700 zł. Macie więc nadal 600 zł do wykorzystania na ubezpieczenie AC.

Muszę również wspomnieć o tym, że OTOMOTO Pay jest zintegrowane z OTOMOTO. Dzięki temu narzędziu możemy pozyskać finansowanie za zakup wymarzonego samochodu. Możecie wybrać ofertę kredytową od jednej z ponad dwudziestu instytucji finansowych bądź banków oraz uzyskać w trybie online finansowania jeszcze przed dokonaniem transakcji. Dokument, który potwierdza zakup auta dostarcza się w określonym terminie. Mało tego! Możecie włączyć do raty ewentualne, nieprzewidziane naprawy oraz OC i AC na zakupiony pojazd.