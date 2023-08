Świat motoryzacji jest pełen oczekiwań i podniecenia w związku z najnowszą zapowiedzią Forda. Już na wiosnę przyszłego roku na rynku pojawi sie nowy gracz na scenie samochodów sportowych – 2025 Ford Mustang GTD. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia tego modelu, które prezentują połączenie doskonałych osiągów z nowoczesnym stylem.

2025 Ford Mustang GTD oficjalnie zaprezentowany

Z wyrazistym designem i aerodynamicznym kształtem, 2025 Ford Mustang GTD prezentuje się jak zmysłowe połączenie klasycznego stylu Mustanga z futurystycznymi akcentami. Charakterystyczna atrapa chłodnicy, smukłe reflektory LED i muskularne proporcje nadają mu charakterystyczny wygląd, który na pewno przyciągnie spojrzenia na drodze.

Ford Mustang GTD zaprezentowany. Co za auto!

Najważniejsze informacje dotyczą jednak tego, co jest ukryte pod maską. Mustang GTD ma być napędzany przez zaawansowany silnik hybrydowy o wysokiej wydajności, łączący moc spalinowego silnika V8 z elektrycznym wsparciem. Szczegółowe dane techniczne nie zostały jeszcze ujawnione, ale oczekuje się, że połączenie tej technologii zapewni dynamiczne osiągi i efektywność paliwową, spełniając wymagania zarówno entuzjastów prędkości, jak i dbających o środowisko.

300 tys. za Mustanga? Trochę dużo…

Wnętrze nowego Mustanga GTD zostało utrzymane w duchu sportowego luksusu, łącząc materiały najwyższej jakości z nowoczesnymi technologiami. To ergonomiczne wnętrze ma zapewnić kierowcy komfort i pełną kontrolę nad pojazdem, jednocześnie oferując nowoczesne systemy multimedialne i bezpieczeństwa.

2025 Ford Mustang GTD zaprezentowany. Co za auto! 2025 Ford Mustang GTD zaprezentowany. Co za auto!

Premiera 2025 Ford Mustang GTD jest planowana na wiosnę przyszłego roku, co wywołuje jeszcze większe oczekiwania wśród entuzjastów motoryzacji na całym świecie. Cena? No tutaj mówimy już o ogromnej kwocie, ponieważ według informacji ma on kosztować 300 tysięcy dolarów i powstanie jedynie 2000 sztuk!

