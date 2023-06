23 czerwca nie jedź na przegląd. I tak Ci go nie podbiją!

Wcale nie chodzi o to, że jeździsz starym samochodem. Nie, nie. Nawet jeśli jest zachowany wzorowo i wszystkie podzespoły pracują perfekcyjnie, 23 czerwca nie jedź na przegląd. To nie ma sensu, bo diagnosta i tak Ci go nie podbije. Ba, nawet nie rozpocznie badania. Dlaczego?

Wszystko za sprawą konferencji szkoleniowej pt. “Stacje Kontroli Pojazdów – 2023”, która odbyła się w Zakopanem, którą organizował PISKP. Przedsiębiorcy prowadzący SKP doszli do wniosku, że czas na zmiany, a pierwszą “rewolucją” dotyczącą ich biznesu będzie strajk, który ma doprowadzić do zamknięcia jak największej liczby punktów w kraju. Właśnie dlatego nie ma po co jechać 23 czerwca na Stację Kontroli Pojazdów. Diagnosta i tak nie przeprowadzi w tym dniu badania. Najgorsze jest to, że jest to data końca roku szkolnego, a więc domyślam się, że wiele osób będzie chciało skontrolować swój samochód przed wakacyjnym wyjazdem.

O co chodzi? Oczywiście, nie trudno się domyślić – o pieniądze Przedsiębiorcy zrzeszeni w PISKP denerwują się, że koszty rosną, natomiast cena badania nie zmieniła się od 19 lat. Przypominam, dziś wynosi ona 98 złotych za samochód z silnikiem spalinowym. Jeśli macie instalację LPG, cena wzrasta do 162 złotych. Tak czy inaczej, PISKP twierdzi, że to zdecydowanie za mało, czego efektem jest pogarszająca się sytuacja przedsiębiorców, którzy prowadzą takie punkty.

Nie wszyscy będą protestować

PISKP zdaje sobie sprawę, że niezrzeszeni mogą nie brać udziału w proteście, jednak zaznacza, że ci, którzy dołączą się do działania, 23 czerwca mają nie wykonywać przeglądu oraz informować kierowców o trwającym proteście. Powód protestu jest oczywisty. Przedsiębiorcy irytują się, że koszty utrzymania biznesu wzrosły. Ba, koszty związane z posiadaniem samochodu również. PISKP ma na myśli cenę paliwa, serwisu, ubezpieczenia. Z kolei cena badania technicznego od 19 lat się nie zmieniła. To właśnie dlatego zrzeszeni mają zamiar protestować 23 czerwca. Zgadzacie się z tym, że ceny przeglądu technicznego są za niskie?

