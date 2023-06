Obowiązkowy przegląd samochodu? Tu jest przeszłością!

Obowiązkowy przegląd samochodu pozwala nam nie tylko na poruszanie się legalnie autem po drogach, ale przede wszystkim daje nam wgląd na rzeczywisty stan naszego pojazdu. Okazuje się, że wkrótce nie będzie on taki obowiązkowy – ustawa została przyjęta!

Obowiązkowy przegląd samochodu? To już przeszłość

Badanie techniczne auta według wielu jest bardzo potrzebne, ponieważ dzięki temu wiemy, czy nasz samochód jest sprawny i czy możemy bezpiecznie poruszać się po drogach. W Polsce jeżdżenie autem bez podbitego przeglądu jest niedozwolone i wiąże się z upominkiem i zabraniem dowodu rejestracyjnego do momentu wykonania przeglądu.

Przeczytaj także: Prowadzisz gospodarstwo i masz traktor? To Cię zainteresuje!

W teksasie obowiązkowy przegląd auta nie będzie już konieczny. Fot. Pexels

Wychodzi na to, że obowiązkowy przegląd samochodu, który należy wykonywać co roku, wkrótce nie będzie obowiązywał wszędzie. Jak się okazuje, ustawodawca stanu Teksas przyjął ustawę, która mówi o tym, że wykonywanie przeglądu auta co roku nie będzie już konieczne. Ustawa została podpisana 13 czerwca i będzie obowiązywać od 2025 roku.

W Teksasie badanie nie będzie to konieczne

Ustawa została przegłosowana i obowiązkowy przegląd samochodu co roku nie będzie już konieczny. Według zwolenników pozwoli to zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze. Przeciwnikami byli oczywiście stróże prawa, którzy podkreślali, że jest to kwestia bezpieczeństwa.

W Polsce podbity przegląd jest konieczny do poruszania się autem po drogach. Fot. mat. wł.

Źródło: Dallas News