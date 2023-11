Ceny diesla i benzyny idą każdego dnia mocno w górę. Kierowcy mogą otrzymać 30 groszy rabatu na litr paliwa w jednej z popularnych sieci. Jest jakiś haczyk? Jak zawsze. Na szczęście niewielki, a kierowcy faktycznie będą mogli cieszyć się obniżoną ceną diesla i benzyny.

Zgarnij 30 groszy rabatu na litr paliwa! Promocja przedłużona.

Jak dostać 30 groszy rabatu na litr paliwa?

Pod koniec czerwca wszystkie sieci paliw “zachęcały” kierowców promocją związaną z rabatem na paliwo. Wakacje się skończyły, a ceny diesla i benzyny wróciły do wysokich kwot. Jakby tego było mało, praktycznie każdego dnia widzimy podwyżkę na stacjach. To trudna sytuacja dla wielu kierowców, którzy dojeżdżają do pracy i ogólnie korzystają z samochodów jako środka transportu w pracy i w życiu prywatnym. Co więc zrobić? Na szczęście jednak z sieci poinformowała, że promocja na paliwa premium będzie trwała do końca lutego przyszłego roku.

Właśnie dziś dowiedzieliśmy się, że przez cały tydzień będzie trwała akcja, dzięki której kierowcy zapłacą 30 groszy mniej za każdy litr paliwa Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel. Jakiś haczyk? Jednorazowo możecie zatankować 60 litrów paliwa. To znaczy, możecie więcej, ale rabat obejmuje 60 litrów. To oznacza, że na każdym tankowaniu oszczędzacie całe 18 złotych. Niby nie dużo ale jeśli ktoś intensywnie wykorzystuje swój środek transportu, robi się z tego spora kwota.

Zgarnij 30 groszy rabatu na litr paliwa! Jak go dostać?

Promocja na stacjach paliw Shell

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie ma limitu tankowań. Równie dobrze możecie to robić codziennie, a nawet kila razy dziennie. Wystarczy posiadać aplikację i być uczestnikiem programu Shell ClubSmart. Dlaczego marka Shell zdecydowała się na przedłużenie akcji promocyjnej? To proste. Klienci byli mocno zainteresowani rabatem na paliwo. Dlatego też sieć paliw zdecydowała się na przedłużenie – i to bardzo długie – promocji, dzięki której członkowie programu lojalnościowego mogą zaoszczędzić tankując paliwa premium. A jest to ważne, skoro V-Power jest rekomendowany przez BMW M oraz Ferrari.