Nie jakieś śmieszne 400 litrów, jakie oferuje np. Orlen. Promocja, dzięki której klienci zyskają tanie paliwo na stacjach Shell startuje na początku lipca i zakończy się 31 sierpnia. Największą zaletą oferty tego przedsiębiorstwa jest to, że nie ma żadnych limitów tankowań. Równie dobrze możecie przyjeżdżać codziennie. OK, jest mały haczyk, ale tak naprawdę mało znaczący.

Sprawa wygląda tak. Jedziecie na stację Shell i jeśli macie kartę Shell ClubSmart otrzymacie 30 groszy rabatu na paliwa takie jak benzyna czy diesel. Marka nie wspomina o rabatach na LPG. Tak czy inaczej, nie ma żadnych limitów na liczbę czy częstotliwość tankowania. Jedynym ograniczeniem jest to, że jednorazowo możecie otrzymać rabat na 60 litrów paliwa. A to oznacza, że na takim tankowaniu oszczędzicie 18 złotych. Aha, warto jeszcze dodać, że we wtorki i czwartki nadal obowiązuje promocja z Shell V-Power. To oznacza, że podczas tych dwóch dni promocja -30 gr na paliwo na Shell będzie wyłączona.

Tanie paliwo na stacjach Shell. 30 gr taniej bez limitu!

Przedsiębiorstwo Shell wychodzi przed szereg innych firm, które oferują paliwo. To bardzo dobre rozwiązanie pokazujące, że nie wszyscy muszą dostosowywać się do Orlenu, który zaproponował rabat, ale wynoszący 400 litrów przez cały okres trwania promocji. Oczywiście, nadal uważam, że ceny paliw są sztucznie zawyżane, skoro cena baryłki jak i dolar “sugerują”, że benzyna i diesel mogłyby być o wiele tańsze. Tak czy inaczej, trzeba korzystać z promocji, a skoro Shell oferuje tanie paliwo bez jakichkolwiek limitów jeśli chodzi o liczbę czy częstotliwość tankowań, to warto jeździć właśnie na te stacje paliw.

Ile oszczędzę tankując paliwo na stacjach Shell?

Wszystko zależy od tego, ile litrów paliwa zatankujecie. Oczywiście, to proste wyliczenie, które wynika z proporcji. Skoro mamy rabat wynoszący 30 groszy na litrze, a maksymalnie rabatuje się 60 litrów paliwa, wynik musi być tylko jeden:

10 litrów paliwa – 3 zł rabatu

20 litrów paliwa – 6 zł rabatu

30 litrów paliwa – 9 zł rabtu

40 litrów paliwa – 12 zł rabatu

50 litrów paliwa – 15 zł rabatu

60 litrów paliwa – 18 zł rabatu

Warto również wspomnieć, że musicie być członkami programu lojalnościowego Shell ClubSmart, ale to żadna filozofia – po prostu się rejestrujecie i już. Druga sprawa to to, że promocja dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 tony. Kierowcy takich samochodów mogą korzystać wielokrotnie. Nie m żadnych limitów jeśli chodzi o liczbę oraz częstotliwość tankowań. I to się ceni!

Oczywiście, możecie tankować więcej niż 60 litrów na raz, ale wtedy płacicie już cenę regularną. Lepiej więc chyba zatankować kilka razy, skoro nie ma znaczenia jak często to robicie, prawda? Zawsze to 30 groszy na litrze w kieszeni, a jeśli dużo jeździcie, kwota robi się naprawdę pokaźna. Jeśli chodzi o promocję, tankujecie te podstawowe opcje. Mowa o V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel. Nie myślcie, że zatankujecie z rabatem Shell V-Power Racing.

Wtorki i czwartki z Shell V-Power

Przypominam również o tym, że od 2020 roku obowiązuje promocja, dzięki której tankujemy paliwa Shell premium w cenie paliw podstawowych. To ważna uwaga, bowiem w te dni nie obowiązuje rabat 30 groszy na paliwo podstawowe. Krótko mówiąc, jeśli chcecie tankować to lepsze paliwo, jedźcie na Shell we wtorki i czwartki. Jeśli jednak macie chęć na oszczędności w postaci -30 gr na litrze, musicie tankować w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele.

Czy warto tankować paliwo premium na stacjach Shell? Wydaje mi się, że tak. Jak twierdzi przedsiębiorstwo, te paliwa posiadają wzmocnioną formułę czyszczącą. Jest to więc dobre rozwiązanie by chronić elementy układu paliwowego w naszych samochodach. Mowa o wtryskiwaczach czy zaworach. Jeśli osiada na nich osad, wydajność całego układu jest gorsza. Kolejnym argumentem jest to, że paliwa Shell V-Power są polecane przez Ferrari czy BMW M. Więcej raczej komentować nie trzeba, prawda?

Szczegóły na temat akcji tej sieci stacji paliw znajdziecie na stronie Shell Polska.