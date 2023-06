Orlen obniża cenę paliwa o 30 gr. Oni śmieją się nam w twarz

Dopiero wczoraj pisaliśmy o promocji na stacjach Circle K, a dziś dotarła wiadomość, w której pojawiła się informacja, że Orlen obniża cenę paliwa o 30 gr. I teraz powiedzcie mi – skoro nagle da się zrobić promocję wakacyjną to dlaczego ta cena nie zostanie obniżona na stałe?

Bądźmy szczerzy – jesteśmy oszukiwani. Najpierw te dziwne zawirowania związane z cenami paliw – chodzi mi o VAT, który zmienił się z 2022 na 2023. Z resztą, to nie jedyna akcja, która spowodowała, że Polacy są bardzo negatywnie zastawieni do Orlenu. A dziś, jak gdyby nigdy nic, przychodzi sobie Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen i chwali się mocno tym, że obniża cenę paliwa. Na wakacje. Zamiast działać na korzyść i robić wszystko, by ta cena była faktycznie obniżona ale na stałe to monopolista łaskawie pozwala nam na tańsze tankowanie. Żenada i tyle w tym temacie.

Orlen obniża cenę paliwa o 30 gr. fot. mat. wł.

Orlen obniża cenę paliwa o 30 gr. Mamy się cieszyć, śmiać czy płakać?

Najpierw pojawił się komunikat Circle K o obniżce cen paliw. Teraz “atakuje” nas dobroduszny Orlen. Pozostaje kwestia czasu, by pozostałe przedsiębiorstwa również pochwaliły się wdrożeniem promocyjnych cen. Nie oszukujmy się – wszyscy kierowcy, którzy tankują paliwo do swoich pojazdów woleliby, aby cena za litr benzyny, diesla czy LPG była na stałe obniżona. Nie interesują nas jakieś promocje i śmieszne obniżki na poziomie 30 groszy. Tym bardziej, że np. w przypadku takiego Orlenu mamy limit na poziomie 400 litrów. Wiecie co to oznacza? Że przez cały okres trwania promocji zaoszczędzicie 120 zł. To cena dobroduszności Orlenu. Słów zaczyna brakować.

Orlen obniża cenę paliwa o 30 gr.

Tak tak, dobrze czytacie. To nie jest tak, że przez całe wakacje będziecie tankowali o 30 groszy taniej. No chyba sobie żartujecie, że aż tak dobry byłby prezes Orlenu. Absolutnie! Od 30 czerwca do 31 lipca możecie zatankować cztery razy po 50 litrów, a od 1 sierpnia do 31 sierpnia kolejne cztery razy po 50 litrów. Łącznie macie więc do dyspozycji 400 litrów paliwa, które będzie tańsze o 30 groszy od aktualnej ceny. Ewentualnie, jeśli macie kartę dużej rodziny, Orlen dorzuci 10 groszy rabatu. Oj łaskawi są, łaskawi.

Polscy piłkarze promują kampanię ORLEN-u

Na koniec informacja o tym, kto będzie promował informację o tym, że Orlen obniża cenę paliwa o 30 gr. Wśród ambasadorów będą między innymi Wojciech Szczęsny, Jan Bednarek, Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski. Zanim obejrzycie reklamę w telewizji zobaczcie może skrót meczu Mołdawia – Polska. A może zamiast płatnych kampanii i wyrzucania ogromnej ilości pieniędzy za reklamy w TV lepiej byłoby przeznaczyć tą kwotę na kolejną obniżkę cen? Nie no, za dobrze by było Polakom. Lepiej ich kroić ile się tylko da – przecież nagle nie zrezygnują z tankowania, skoro płacili tak ogromne kwoty na stacjach. Cieszcie się i dziękujcie za łaskę!