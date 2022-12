Ważna wiadomość dla posiadaczy Androida. Chodzi o naprawdę popularne oprogramowanie, bowiem aż 5 mln osób pobrało tą aplikację. Najgorsze jest to, że cyberprzestępcy za jej pomocą mogą śledzić nasz ruch w sieci.

Jak informuje portal Cyber News, alternatywna przeglądarka – Web Explorer – Fast Internet, może narazić użytkowników na wyciek danych. Dlatego jeśli i wy zainstalowaliście ją na swoich smartfonach, sugeruję, aby czym prędzej się jej pozbyć. Tym bardziej, że z opinii użytkowników nie widać zupełnie tego, że może to być podejrzane oprogramowanie. Dlaczego? Wystarczy sprawdzić jej opinie w Google Play. Aplikacja ma aż 58,4 tysięcy opinii, a średnia ocena to aż 4.4! Najgorsze jest to, że oprogramowanie jest nadal dostępne do pobrania dla nieświadomych użytkowników.

5 mln osób pobrało tą aplikację. Hakerzy mogą śledzić ruch

W czym tkwi problem? Jak informuje Cyber News, aplikacja o której mowa w tym artykule, ma w pewnym stopniu „lukę” – dostęp do Firebase, czyli platformy do tworzenia oprogramowania. Może ona udostępnić twórcy wiele informacji, które pozwolą na dopracowanie aplikacji, ale i… w przypadku przejęcia ich przez cyberprzestępców, mogą śledzić użytkowników. Tym bardziej, że Web Explorer – Fast Internet faktycznie mogła narażać nas na wyciek danych, ponieważ oprogramowanie ma zakodowane informacje w tak zwanym kliencie. Nie wiadomo, czy dostęp do historii przeglądania dotyczył tylko tej aplikacji, czy może również innych, jak np. Google Chrome czy Firefox.

Cyber News kontaktował się z twórcami aplikacji, jednak na chwilę obecną nie otrzymał żadnej informacji. Najważniejsze było jednak to, że zamknięto już dostęp Firebase, co zwiększa poziom bezpieczeństwa, jednak to dziwne, że oprogramowanie, które jest tak popularne, mogło „pozwolić” na potencjalny wyciek danych. Jak to możliwe, że wiele programów, które wykorzystują luki w Androidzie, są dopuszczone do Sklepu Play? To bardzo dziwne.