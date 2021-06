82% Polaków spędzi urlop w kraju? Tak twierdzi TomTom

Coraz pewniejszym krokiem nadchodzi sezon urlopowy. Czy w tym roku wyjedziemy na zagraniczne wakacje? Wielu z nas nadal czuje niepewność co do ograniczeń w podróżach. Wolimy zostać w kraju, co zaobserwowali między innymi posiadacze kamperów na wynajem. Jak sugeruje raport TomTom, 82% Polaków jest skłonnych spędzić urlop wakacyjny w kraju.

Szczepienia szczepieniami, ale COVID-19 wcale nas nie opuścił. Nadal wahamy się mocno odnośnie wakacyjnych wycieczek. Co ciekawe, prawdziwe oblężenie możemy zaobserwować w przypadku miejsc, które nie wymagają testów ani potwierdzenia odbytego szczepienia. Na dzień dzisiejszy takimi krajami są między innymi Albania, Czarnogóra, Rumunia, Meksyk czy Dominikana. Wróćmy jednak do raportu przygotowanego przez TomTom, jednego z najpopularniejszych producentów nawigacji samochodowych.

Badania TomTom mówią jasno – wolimy zostać w kraju

Na zlecenie marki, Opinium Research przygotowało europejskie badanie opinii, które zrealizowano w kwietniu bieżącego roku. Jak wynika z raportu, Polacy są skłonni zostać w wakacje w kraju. Taką odpowiedź zadeklarowało 82% ankietowanych. Z kolei 61% respondentów wprost sugeruje, że woli zostać w kraju, gdyż obawia się ograniczeń w podróżowaniu. Analizując dalej badanie możemy wywnioskować, że coraz więcej osób docenia swój kraj jako destynację urlopową. Cóż, widać to było po ostatnim długim weekendzie. Zakopane – Kraków w sześć godzin? Niestety, tak to wyglądało. Polskie hotele, niezależnie, czy mówimy o morzu czy górach, mogły zaobserwować prawdziwe oblężenie.

Jesteście ciekawi jakie województwa były najpopularniejsze pośród ankietowanych w badaniu TomTom? Raczej nie ma zaskoczenia. 28% osób chętnie wybrałoby się do pomorskiego. Na drugim miejscu plasowało się zachodniopomorskie z wynikiem 20%. Ostatnie miejsce podium zajęło warmińsko-mazurskie. Mowa o 19%. Co ciekawe, wielu respondentów zainteresowały dzikie Bieszczady, bowiem również 19% ankietowanych chce odwiedzić województwo podkarpackie, a 17% małopolskie. Osoby biorące udział w ankiecie TomTom informują, że chcą odwiedzić dwie różne destynacje. Mowa o 32% ankietowanych. Krótko mówiąc – jest to co trzecia osoba.

Samochodowe podróże zagraniczne

Ankietowani, którzy planują wyjechać za granicę samochodem wybierają najczęściej Chorwację (22%). Kolejnymi krajami są Niemcy (19%), Słowacja (12%), Włochy (12%) oraz Czechy (10%). Wiele osób biorących udział w ankiecie TomTom informuje, że planuje częściej jeździć autem, a przy okazji ma w planach ograniczenie korzystania z transportu publicznego. Dodatkowo połowa zarezerwuje urlop wtedy, gdy zostaną zniesione ograniczenia w podróżowaniu.