A8 HORCH – odpowiedź na Maybacha prosto z Ingolstadt

Jakiś czas temu niemal wszystkie serwisy motoryzacyjne obiegła informacja o planowanym wskrzeszeniu marki Horch. Skąd wzięła się ta marka? Dlaczego Audi wybrało właśnie ją? A8 HORCH – co to za auto?

Wraz z DKW, Wanderer oraz Audi, Horch należał do istniejącej przed wojną grupy Auto Union. Której symbolem były, doskonale znane wszystkim aż do dzisiaj, cztery, łączące się pierścienie. W całej grupie to właśnie Horch był najwyżej pozycjonowaną marką produkującą samochody klasy wyższej w latach 1901 – 1945. Słynęły one najwyższej jakości wykonania, niezawodności oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Teraz, podobnie jak w przypadku Mercedesa, Audi zdecydowało się na wykorzystanie dawnej, luksusowej marki do zbudowania najbardziej ekskluzywnej odmiany swojego flagowego modelu. Oprócz przedłużonego rozstawu osi i specjalnego wykończenia, ma to być również okazja do przywrócenia, obecnego w A8 od 20 lat, silnika W12.

Oto A8 HORCH – najbardziej ekskluzywna odmiana A8

Powyższe grafiki przedstawiają nieoficjalną interpretacje najnowszej Audi A8 w odmianie Horch W12, opublikowane niedawno na rosyjskim portalu Kolesa.

Wyposażone w 8 i 12 cylindrowe silniki, samochody Horch z powodzeniem konkurowały dawniej m.in. właśnie z Maybachem. Czas pokaże czy historia się powtórzy. I po niemal 80 latach obie marki znowu będą walczyły o najbogatszych i najbardziej wymagających klientów.