Acer Nitro Blaze 7 zaprezentowane. Ile zapłacimy za konsolę?

Acer podczas targów IFA 2024 w Berlinie oficjalnie pokazał swoją pierwszą przenośną konsolę – Acer Nitro Blaze 7. Jaką specyfikacją cechuje się to urządzenie i ile będziemy musieli za nie zapłacić?

Acer wkracza na rynek przenośnych konsol

Na rynku przenośnych konsol pojawił się nowy gracz. Acer, podczas tegorocznych targów IFA 2024, zaprezentował swoje pierwsze urządzenie tego typu. Acer Nitro Blaze 7 (GN771), bo właśnie taką nazwę nosi najnowszy handheld na rynku, opiera swoje działanie m.in. na sztucznej inteligencji.

Producent w modelu zastosował 7-calowy wyświetlacz dotykowy HFD (1920×1080) IPS z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz i całkowitemu pokryciu palty barw sRGB. Do tego trzeba dodać także technologię AMD FreeSync Premium, której zadaniem jest zapewnienie niezwykłej płynności scenom i rozgrywce, eliminując efekt rozmazywania się ekranu.

Nitro Blaze 7 zaprezentowane. Ile zapłacimy za konsolę?

Acer Nitro Blaze 7 oferuje intuicyjną kontrolę zarówno podczas poruszania się po menu, jak i w trakcie gry. Interfejs dotykowy jest responsywny, co sprawia, że granie jest bardzo naturalne i daje więcej możliwości dla bardziej zaawansowanych mechanik rozgrywki. Producent zastosował tutaj klawisz skrótu, który natychmiastowo przenosi nas do biblioteki gier, a aplikacja Acer Game Space jest prosta w obsłudze i czytelna.

Acer Nitro Blaze 7 to mocarz

Jak przystało na przenośną konsolę do gier, Acer Nitro Blaze 7 ma się czym pochwalić. Jego sercem jest AMD Ryzen 7 8840HS, z łączną liczbą 39 TOPS AI i technologią Ryzen AI. Do tego wszystkiego należy dołożyć układ graficzny AMD Radeon 780M i Radeon Super Resolution w celu skalowania grafiki w czasie rzeczywistym i braku opóźnień. Handheld dysponuje także dyskiem 2 TB M.2 NVMe PCIe SSD i 16 GB pamięci RAM LPDDR5x o przepustowości 7500 MT/s.

W kwestii łączności bezprzewodowej Acer Nitro Blaze 7 oferuje Wi-Fi 6E, a także Bluetooth 5.3, do tego wpiera wszystkie popularne platformy do gier i oferuje 3-miesięczną subskrypcję PC Game Pass. Na pokładzie znajdziemy też szereg złączy – USB typu C z szybkim ładowaniem, czy czytnik kart microSD do rozszerzenia pamięci.

Niestety, producent nie zdradził jeszcze ceny i dostępności Acer Nitro 7 Blaze, jednak jeśli takie informacje zostaną ujawnione, od razu was o tym poinformujemy!

Źródło: Opr. wł./info. prasowa