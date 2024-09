Laptopy Acer, zaprezentowane na IFA 2024, robią wrażenie!

Targi IFA 2024 w Berlinie trwają w najlepsze, a jedną z firm, która pokazała swoje najnowsze urządzenia, jest marka Acer. Podczas konferencji Next@Acer, firma zaprezentowała innowacje, które mają pokazać, jak teraz i w przyszłości wyglądać mają laptopy Acer! Co dokładnie pokazano?

Acer DualPlay, czyli gamingowy laptop ze wbudowanymi kontrolerami

Nie wszystkie gry nadają się do gry na klawiaturze, a czasami zabranie ze sobą kontrolera nie jest po prostu możliwe. Projekt Dual to coś, co rozwiąże ten problem. Podczas targów IFA, Acer zaprezentował koncepcyjnego laptopa gamingowego DualPlay, który wyróżnia się wbudowanymi w obudowę kontrolerami.

Wbudowany panel dotykowy, który równocześnie pełni funkcję bezprzewodowego kontrolera do gier, jest najbardziej innowacyjną cechą laptopa Acer DualPlay. Z jego możliwości może korzystać jednocześnie dwóch graczy, ponieważ element ten można rozdzielić. Laptop ten przystosowany jest do różnych gatunków gier, ale przede wszystkim do strzelanek, bijatyk i gier sportowych.

Na pokładzie laptopa Acer DualPlay znajdziemy dwa 5-watowe głośniki, które wysuwają się z boków urządzenia, zaraz po naciśnięciu przez użytkownika kontrolera. Co więcej, laptop posiada 360-stopniowe oświetlenie RGB, które znajdziemy m.in. na ramkach ekranu, touchpadzie czy klawiaturze. Efekt podświetlania jest w pełni konfigurowalny.

Koncept laptopa DualPlay ze wbudowanymi kontrolerami do gier.

Najlżejszy laptop na świecie? Oto TravelMate P6 14 AI

Laptop ważący mniej niż 1 kg? Tak, podczas targów IFA, Acer zaprezentował model TravelMate P6 14 AI, urządzenie, które jest jednym z najlżejszych ultrabooków dostępnych na rynku. Z racji na swoją niewielką wagę, jest to model sprawdzający się przede wszystkim w podróży, ale oferuje też rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które mają zwiększyć naszą produktywność i bezpieczeństwo.

Acer TravelMate P6 14 AI wyposażony został w najnowsze procesory Intel Core Ultra drugiej serii, wspierające technologię AI Boost, co pozwala na osiągnięcie do 120 TOPS wydajności AI. Ultralekki notebook dostępny jest w wersji z pamięcią do 32 GB LPDDR5X oraz z dyskiem SSD PCIe Gen4. Do wyboru są także dwie wersje wyświetlacza – WQXGA+ (2880×1800) i WUXGA (1920×1200), z jasnością na poziomie 400 nitów i pokryciu 100% palety barw sRGB.

Oczywiście Acer postawił tutaj w dużej mierze na rozwój SI, dlatego też w TravelMate P6 14 AI znajdziemy wirtualnego asystenta opartego na dużych modelach językowych, Acer Assist. Asystent ten może przygotować m.in. podsumowanie dokumentów oraz rozwiązywanie problemów, bez konieczności opuszczania urządzenia. AI wspiera także obróbkę zdjęć, czy jakość obrazu i dźwięku podczas wideokonferencji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Acer TravelMate P6 14 AI znajdziemy kamerę z funkcją wykrywania twarzy, czujnik ruchu automatycznego blokowania ekranu, a także oprogramowanie Acer ProShield Plus, integrujące wiele funkcji bezpieczeństwa. Do tego wszystkiego należy dodać standard wytrzymałości MIL-STD 810H.

W regionie Europy, Bliskiego Wschodu i w Afryce Acer TravelMate P6 14 AI dostępny będzie na początku 2025 roku w cenie od 1349 euro (ok. 5800 zł).

TravelMate P6 14 AI waży ledwo 1 kilogram, co sprawia, że jest jednym z najlżejszych ultrabooków na rynku!

Nowe laptopy z serii Swift 14 ze wsparciem AI zaprezentowane podczas Next@Acer

Acer Swift 14 AI i Swift Go 14 AI to kolejne nowości, jakie firma zaprezentowała podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie.

Na konferencji Next@Acer pokazano model Swift 14 AI wyposażony w procesor AMD Ryzen AI z serii 300, które dzięki strukturze AMD XDNA 2 oferują do 50 TOPS mocy obliczeniowej AI. Model ten został stworzony z myślą o profesjonalistach i wymagających użytkownikach – oferuje do 32 GB pamięci RAM LPDDR5X i aż do 2 TB dysku NVMe PCIe Gen 4. Acer Swift 14 AI oferuje także 500-nitowy wyświetlacz OLED WQXGA (2880×1800), a wszystko to zostało zamknięte w stylowej obudowie ważącej zaledwie 1,32 kg.

Z kolei Acer Swift Go 14 AI to propozycja dla osób poszukujących wydajnego i zarazem przystępnego cenowo laptopa. Model ten wyposażono w 8-rdzeniowy procesor Snapdragon X Plus o taktowaniu 3,4 GHz i i zintegrowaną jednostkę NPU Qualcomm Hexagon, zapewniającą do 45 TOPS. Swift Go 14 AI może oferować do 32 GB pamięci LPDDR5X i do 1 TB NVMe PCIe Gen 4 SSD. Taka specyfikacja połączona z wydajną baterię oferuje użytkownikowi aż do 28 godzin odtwarzania wideo, a także świetną wydajność nawet podczas wymagających zadań. Na wyposażeniu znajdziemy także dwa głośniki stereo z technologią DTSUltra Audio oraz 14,5-calowy wyświetlacz IPS WQXGA z odświeżaniem 120 Hz i kamerę QHD IR.

Warto zaznaczyć, że oba modele z serii Swift AI wspierają rozwiązanie Copilot+, oferujące funkcje oparte na sztucznej inteligencji, jak np. tłumaczenie na żywo, generowanie obrazów w czasie rzeczywistym , czy personalizacja ustawień urządzenia za pośrednictwem jednego przycisku.

Acer Swift Go 14 AI do sprzedaży trafi we wrześniu w cenie od 999 euro, natomiast model Swift 14 AI w cenie od 1 199,999 USD.

Zarówno Swift 14 AI, jak i Swift Go 14 AI, oferują wysoką wydajność!

Zadebiutowały także laptopy Swift Copilot+ z procesorami Intel Core Ultra

Debiutu nowych laptopów wyposażonych w procesory Intel Core Ultra w przypadku konferencji Next@Acer również nie można pominąć. Mowa tutaj o modelach Swift 14 AI i Swift 16 AI Copilot+. CPU ze wbudowaną jednostką neuronową (NPU) oferuje wydajność na poziomie do 48 TOPS, a dzięki połączeniu procesora z układem graficznym Intel Arc oraz wydajnymi rdzeniami P i E, laptopy są gotowe do wykonywania najbardziej wymagających zadań, przy jednocześnie długą pracą na pojedynczym ładowaniu, wynoszącą do 29 godzin!

Zarówno Acer Swift 14 AI, jak i Acer Swift 16 AI mogą oferować do 32 GB LPDDR5X-8448 i do 2 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD, posiadają najnowsze rozwiązania w kwestii bezprzewodowej łączności – WiFi 7 i Bluetooth 5.4, a także szereg portów. Producent postawił w nich na OLED-owy wyświetlacz o rozdzielczości 2/3K (w przypadku 14-calowego modelu) lub 3K (model 16-cali) i odświeżaniem 90 Hz. Na pokładzie znajdziemy biometryczne rozwiązania logowania, a także wielowarstwowe zabezpieczenia na poziomie sprzętowym i oprogramowania. Wszystko to zamknięte w aluminiowej obudowie z efektem zmieniających się kolorów, podświetlanym touchpadem i zawiasami 180 stopni. Oczywiście modele wspierają rozwiązania oparte na AI.

Acer Swift 14 AI będzie dostępny we wrześniu w cenie od 1 199 euro, natomiast 16-calowy model będzie kosztować 1 299 euro.

Więcej informacji na temat wszystkich laptopów zaprezentowanych podczas konferencji Next@Acer podczas targów IFA 2024 w Berlinie, znajdziecie na stronie producenta.

Oba modele Swift 14 AI i Swift 16 AI pracują na bardzo procesorze Intel Core Ultra.

Źródło: opr. wł./info. prasowa