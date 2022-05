A jednak, podczas HIGH League 3 zobaczymy walkę Alan Kwieciński vs Dawid Załęcki, która odbędzie się na zasadach K-1 w małych rękawicach.

Kwieciński, znany między innymi z Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy zawalczy z 45-letnim Dawidem Załęckim, ojcem Denisa Załęckiego. Kim jest „Crazy”? To „świeżak” w przypadku walk, powiedzmy, zawodowych, aczkolwiek ma już doświadczenie w walkach jako „streetfighter”. Z kolei Alan co chwilę zmienia federacje, w której walczy. Ostatnio podczas Fame MMA nie udało mu się wygrać z Mateuszem Murańskim. Tym razem zobaczymy go na gali organizowanej przez Malika Montanę.

Dlaczego odbędzie się taka walka? Cóż, wszystko zaczęło się na konferencji przed nadchodzącą galą. Kwieciński wkroczył na scenę aby skonfrontować się z Załęckim. Z kolei Załęcki próbował go uspokoić, przez co doszło do konfliktu pomiędzy nimi. Efekt? Walka, o której właśnie piszę.

Alan Kwieciński vs Dawid Załęcki na HIGH League 3

Już za piętnaście dni, czwartego czerwca startuje kolejna gala HIGH League. Na Ergo Arena pojawi się wielu znanych influencerów. Mowa między innymi o Robercie Orzechowskim, Anieli Bogusz czy Robercie Burneika. Walka pomiędzy Alanem a Dawidem ma odbyć się na zasadach K-1 na małych rękawicach jako trzyrundowy extrafight. Co ciekawe, na gali w Ergo Arenie zawalczy również syn Dawida Załęckiego – Denis. Zmierzy się z Mateuszem Kubiszynem.

Warto przypomnieć, że kobiety, a więc Aniela „Lil Masti” Bogusz i Zusje Astafiewa będą walczyć na zasadach tzw. boksu birmańskiego. Krótko mówiąc, będzie to brutalny pojedynek, bowiem możliwe są również uderzenia głową.

Karta walk