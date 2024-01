W 2024 roku marka Victorinox z dumą prezentuje dziesiątą limitowaną edycję Alox Limited Edition, przenosząc swoich oddanych entuzjastów w harmonię natury. Od dziesięciu lat seria ta zaskakuje fanów nowymi, limitowanymi kolorami. Tegoroczny odcień ziemi Terra Brwon stanowi manifestację siły, autentyczności i wyrafinowania.

Alox Limited Edition w kolorze Terra Brown łączy funkcjonalność i styl

Nowa kolekcja Alox Limited Edition w kolorze Terra Brown to hołd dla funkcjonalności, która jednocześnie wprowadza do świata marki elegancję i stylowy design, z którego jest znana. Edycja 2024 obejmuje trzy modele: Classic SD, Pioneer X, a także debiutujący Evoke. Każdy z nich posiada wyjątkowy nadruk z rokiem serii na rewersie i prezentowany jest w ozdobnym pudełku z certyfikatem.

10. limitowana edycja Alox Limited Edition 2024 – funkcjonalność i natura

Powierzchnie okładzin kolekcji Alox Limited Edition podkreślają jej funkcjonalność oraz wyjątkowość. Z wytłaczanego aluminium, poddanego anodyzacji w procesie Eloxal, tworzona jest warstwa ochronna. Proces ten nadaje też charakterystyczny kolor. Twarda warstwa tlenku zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami i korozją, oferując pewny chwyt i stylowe wzornictwo.

Każdy znajdzie model odpowiadający jego preferencjom

Model Classic SD Alox, o długości 58 mm, to idealne narzędzie do codziennego użytku, wyposażone w ostrze, pilniczek do paznokci, śrubokręt, nożyczki i kółko do kluczy. Z kolei model Pioneer X Alox (93 mm) to niezawodne narzędzie z ostrzem, rozwiertakiem, szpikulcem, otwieraczem do puszek (z 3-milimetrowym śrubokrętem), otwieraczem do kapsli (z 7-milimetrowym śrubokrętem i narzędziem do zdejmowania izolacji), nożyczkami i kółkiem do kluczy. Evoke Alox to elegancki nóż składany, idealny dla nowoczesnych mężczyzn, wyposażony w duże ostrze, otwór do przymocowania smyczy, zawieszkę z linki paracord oraz klips do wygodnego noszenia.

Model Pioneer X Alox Model Evoke Alox Model Classic SD Alox

Alox Limited Edition 2024 dostępny jest do wyczerpania zapasów w salonach Victorinox, partnerujących sklepach stacjonarnych oraz online, stanowiąc doskonały prezent dla miłośników marki i kolekcjonerów poszukujących unikalnych dodatków do swoich zbiorów.

