Amazon Prime Day to święto dla łowców okazji. Możemy na nim kupić produkty w naprawdę niskich cenach, jednak to nie wszystko, ponieważ gigant e-commerce przygotował także coś dla graczy. Z okazji wydarzenia za pośrednictwem platformy Prime Gaming gracze mogą dodać do swojej biblioteki 30 tytułów!

Amazon Prime Day również dla graczy!

Amazon Prime Day trwa i podczas tego wydarzenia można wyhaczyć naprawdę dużo ciekawych promocji na wiele produktów. Smartfony czy tablety tańsze o kilkaset złotych to tylko wierzchołek góry lodowej. Więcej promocji możecie sprawdzić w naszym przeglądzie, do którego link znajdziecie poniżej.

Wydarzenie Amazon Prime Day to jednak nie tylko zakupy po niższych cenach, ale także okazje dla graczy, którzy mogą zasilić swoją bibliotekę darmowymi grami. W tym roku posiadacze komputerów PC mogą odebrać aż 30 tytułów. Promocja na bonusowe gry AAA trwa jeden dzień, od 12 do 13 lipca, a niezależne produkcje można pobierać do zakończenia wydarzenia.

Amazon Prime Day. Odbierz 30 gier za dramo z okazji wydarzenia!

Dziesiątki gier za darmo w Prime Gaming

W ramach Amazon Prime Day gracze korzystający z platformy Prime Gaming mogą odebrać dziesiątki gier i dodatków do różnych tytułów zupełnie za darmo. Od 12 do 13 lipca do biblioteki można dołączyć gry AAA, takie jak GRID Legends, Star Wars Jedi Knight: Jed Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Republic Commando, Mass Effect Legendary Edition i Need for Speed: Heat.

To oczywiście nie wszystko, bo wybór gier jest naprawdę spory. Gry takie jak The Crow’s Eye, Giana Sisters: Twisted Dreams, Pumped BMX Pro czy Samurai Showdown II dostępne będą do zakończenia Amazon Prime Day. Łącznie do odebrania jest 30 darmowych gier. Trzeba też zaliczyć do tego tytuły, które dostępne są w ramach comiesięcznej subskrypcji Prime Gaming.

Warto również zaznaczyć, że osoby posiadające Prime Gaming mogą odebrać dodatki do takich gier jak Apex Legends, Fall Guys, GTA online, RDR, NBA 2k22 czy World of Warcraft!

