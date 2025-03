Apaszka Jemiol z robotem Dreame X50 Ultra. Serio to nie żart

Wyobrażasz sobie, że idziesz do elektromarketu po robota sprzątającego, a w pudełku znajduje się apaszka Jemiol? Mało tego, znany projektant Łukasz Jemioł dołącza także praktyczną gumkę do włosów. O co tu chodzi?

Jeśli zastanawiasz się co ma polski projektant do azjatyckiego producenta robotów wyjaśniam – dużo. Musimy wrócić do ostatniego Finału WOŚP. To wtedy rozpoczęła się współpraca Łukasza Jemioł z marką Dreame, o czym pisałem. Jak widać, firma wcale nie zamierzała zaprzestać na stworzeniu efektownie wyglądającego robota odkurzającego. Przypomnę, obudowę stacji dokującej otaczała instalacja, która sprawiała, że sprzęt był faktycznie wyjątkowy, a już na pewno jedyny w swoim rodzaju. Nikt jednak nie wiedział co będzie kolejnym krokiem jeśli chodzi o kooperację Łukasza z marką Dreame. Aż do dziś.

Jemioł i Dreame. Kolekcjonerska wersja X50 Ultra. Tym razem w zestawie znajduje się apaszka Jemiol i nie tylko.

Apaszka Jemiol w zestawie z Dreame X50 Ultra. Spiesz się

Łukasz Jemioł w ramach współpracy z Dreame przygotował akcesoria, które sygnowane są logotypami obu marek. Oczywiście, to autorski projekt polskiego wizjonera, dlatego tym bardziej jest to kolekcjonerski produkt. Mam na myśli nie robota odkurzającego, a wspomniane akcesoria, jakimi są stylowa apaszka, a także gumka do włosów. Jak wyglądają? Cechuje je modna, a zarazem stonowana kolorystyka – brąz i czerń. Do tego dochodzi ciekawy wzór na obu tych akcesoriach. Finalnie trzeba przyznać, że zarówno apaszka, jak i gumka będą pasować do wielu zarówno wiosennych, jak i letnich stylizacji.

Gdzie kupić robota Dreame X50 Ultra z apaszką od Łukasza Jemioł?

Radzę się spieszyć, bowiem ilość tych produktów jest ograniczona. Limitoway zestaw upominków będzie dołączany do robotów, które są sprzedawane w oficjalnym Oficjalnym Sklepie Dreame w galerii Westfield Mokotów, Oficjalnej Strefie Dreame w galerii Złote Tarasy oraz Oficjalnym Sklepie Internetowym Dreame. Wspomniane akcesoria są już sprzedawane (a raczej dołączane do robota) w tych lokalizacjach od wczoraj. Akcja ma potrwać do końca bieżącego miesiąca, tj. 31 marca 2025 r, lub do wyczerpania zapasów.

Czy warto kupić robota Dreame X50 Ultra?

Odpowiedź jest prosta. Jeśli dysponujesz takim budżetem to zdecydowanie tak. Jest to flagowy model, wyposażony w najlepsze rozwiązana i najnowsze technologie. Przykładowo, może pokonywać przeszkody o wysokości do sześciu centymetrów. Wszystko za sprawą specjalnego mechanizmu, który wysuwa nogi. Do tego mamy bardzo zaawansowaną technologię mapowania przestrzeni, która korzysta ze specjalnej wieży z czujnikami. Co ciekawe, jeśli robot zauważy, że istnieje konieczność sprzątania pod meblami, chowa ją, by zmniejszyć wysokość urządzenia do 89 mm. Do tego dochodzi system dwóch szczotek głównych, które są skonstruowane tak, by zapobiegać plątaniu się włosów o długości do 30 cm.

Robot jest bardzo wydajny. Generuje siłę ssania na poziomie do 20 tys Pa, a silnik osiąga prędkość do 90 tys obrotów na minutę. Z kolei technologia OmniDirt Detection 2.0 odpowiada za wykrywanie zabrudzeń w celu dostosowania sposobu czyszczenia. Rzecz jasna, są również dwa obrotowe pady, które polerują podłogę na błysk. Z kolei stacja dokująca posiada pojemny, 3,2-litrowy worek na kurz, a także dwa zbiorniki: na czystą i brudną wodę. Mało tego, w stację dokującą wbudowano także specjalny system dozowania detergentu.